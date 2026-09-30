Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Διακοπή κυκλοφορίας στη Φορμίωνος στην Καισαριανή μετά από πτώση δέντρου
Διακοπή κυκλοφορίας στη Φορμίωνος στην Καισαριανή μετά από πτώση δέντρου
Η διακοπή σημειώνεται από το ύψος της οδού Θεαγένους
Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχουν προχωρήσει αυτή την ώρα οι Αρχές στην οδό Φορμίωνος από το ύψος της οδού Θεαγένους στην Καισαριανή μετά από πτώση δέντρου.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
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