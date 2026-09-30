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Φέιγ βολάν με φωτογραφία, τηλέφωνο και διεύθυνση γυναίκας στους δρόμους του Ηρακλείου: Έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών
Φέιγ βολάν με φωτογραφία, τηλέφωνο και διεύθυνση γυναίκας στους δρόμους του Ηρακλείου: Έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών
Τα φέιγ βολάν βρέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και περιείχαν απρεπείς χαρακτηρισμούς, σεξιστικού χαρακτήρα καθώς επίσης και το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και τη φωτογραφία της γυναίκας
Μια περιπέτεια βίωσε γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία είδε όλα τα προσωπικά της στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία) να αναγράφονται πάνω σε φέιγ βολάν που κάποιος μοίρασε στην περιοχή της Θερίσου.
Σύμφωνα με το cretalive.gr τα χαρτάκια βρέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και περιείχαν απρεπείς χαρακτηρισμούς, σεξιστικού χαρακτήρα, για την ίδια. Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό.
Από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μία μεγάλη ακτίνα της συνοικίας κι έτσι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις ενέργειες.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν κυκλώσει δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλλάδια στη συνοικία. Οι υποψίες της Αστυνομίας επικεντρώνονται και σε άλλη γυναίκα, που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία.
Σύμφωνα με το cretalive.gr τα χαρτάκια βρέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και περιείχαν απρεπείς χαρακτηρισμούς, σεξιστικού χαρακτήρα, για την ίδια. Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό.
Από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μία μεγάλη ακτίνα της συνοικίας κι έτσι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις ενέργειες.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν κυκλώσει δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλλάδια στη συνοικία. Οι υποψίες της Αστυνομίας επικεντρώνονται και σε άλλη γυναίκα, που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία.
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