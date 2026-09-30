Δείπνο προς τιμήν των Ελλήνων πυροσβεστών παρέθεσε η πρέσβης του Ισραήλ

«Όταν όλοι οι άλλοι τρέχουν μακριά από τη φωτιά, εσείς τρέχετε προς αυτήν», είπε απευθυνόμενη στους πυροσβέστες, ευχαριστώντας τους για το έργο τους στην Ελλάδα αλλά και για την προστασία Ισραηλινών πολιτών που βρίσκονται στη χώρα