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Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στις Κεχριές Κορινθίας, ένας τραυματίας
Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στις Κεχριές Κορινθίας, ένας τραυματίας
Συνολικά εννέα άτομα επέβαιναν στα δύο οχήματα - Διερευνώνται οι συνθήκες του τροχαίου
Τροχαίο ατύχημα με δύο ΙΧ και έναν τραυματία σημειώθηκε στην περιοχή των Κεχριών Κορινθίας, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένα άτομο τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, ενώ και τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές.
Στο ένα από τα οχήματα βρίσκονταν τέσσερα άτομα και στο δεύτερο επέβαιναν πέντε, με συνολικά εννέα επιβαίνοντες να εμπλέκονται στο τροχαίο.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένα άτομο τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, ενώ και τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές.
Στο ένα από τα οχήματα βρίσκονταν τέσσερα άτομα και στο δεύτερο επέβαιναν πέντε, με συνολικά εννέα επιβαίνοντες να εμπλέκονται στο τροχαίο.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.
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