Η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζει την επιστροφή των 48 ιερών κειμήλιων από τη Βουλγαρία και εκφράζει την ελπίδα να ακολουθήσουν κι άλλες συμφωνίες

Η Εκκλησία της Ελλάδος χαιρετίζει τη συμφωνία για την επιστροφή των κειμηλίων από μονές και εκκλησιαστικά ιδρύματα της Ανατολικής Μακεδονίας - Εκφράζει την ελπίδα να ακολουθήσουν συμφωνίες και για άλλα αντικείμενα που παραμένουν στη Βουλγαρία