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Συνελήφθησαν τρία άτομα στο Ηράκλειο για κλοπές από εκκλησίες
Συνελήφθησαν τρία άτομα στο Ηράκλειο για κλοπές από εκκλησίες
Πρόκειται για έναν 59χρονο, έναν 27χρονο και μία 32χρονη
Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, καθώς σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εμπλέκονται σε συνολικά τέσσερις περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας κλοπής από Ιερούς Ναούς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Πρόκειται για έναν 59χρονο, έναν 27χρονο και μία 32χρονη, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Καστελίου Ηρακλείου.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την απόπειρα αγνώστων να εισέλθουν, το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου, σε Ιερό Ναό σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με σκοπό την κλοπή. Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι τρεις συλληφθέντες κατά το διάστημα από 9 έως 28 Σεπτεμβρίου είχαν πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις κλοπές σε Ιερούς Ναούς της ευρύτερης περιοχής.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία τετελεσμένη κλοπή και τρεις απόπειρες, από τις οποίες φέρεται να αφαίρεσαν συνολικά 300 ευρώ.
Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Καστελίου αξιοποίησαν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, ταυτοποίησαν τα τρία άτομα και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι τρεις συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο λοστοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. ως διαρρηκτικά εργαλεία.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει σε άλλο ημεδαπό και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούσαν σε άλλο όχημα.
Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τον Αστυνομικό Σταθμό Καστελίου.
Πρόκειται για έναν 59χρονο, έναν 27χρονο και μία 32χρονη, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Καστελίου Ηρακλείου.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την απόπειρα αγνώστων να εισέλθουν, το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου, σε Ιερό Ναό σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με σκοπό την κλοπή. Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι τρεις συλληφθέντες κατά το διάστημα από 9 έως 28 Σεπτεμβρίου είχαν πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις κλοπές σε Ιερούς Ναούς της ευρύτερης περιοχής.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία τετελεσμένη κλοπή και τρεις απόπειρες, από τις οποίες φέρεται να αφαίρεσαν συνολικά 300 ευρώ.
Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Καστελίου αξιοποίησαν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, ταυτοποίησαν τα τρία άτομα και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι τρεις συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο λοστοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. ως διαρρηκτικά εργαλεία.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει σε άλλο ημεδαπό και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούσαν σε άλλο όχημα.
Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τον Αστυνομικό Σταθμό Καστελίου.
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