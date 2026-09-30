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Συνελήφθη 35χρονη την ώρα που έκλεβε σπίτι στο Αγκίστρι
Συνελήφθη 35χρονη την ώρα που έκλεβε σπίτι στο Αγκίστρι
Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για διάρρηξη σε εξέλιξη και μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα στην αυλή του σπιτιού
Στη σύλληψη μιας 35χρονης για κλοπή από οικία στο Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου προχώρησαν το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Αγκιστρίου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για διάρρηξη σε εξέλιξη και μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα στην αυλή του σπιτιού.
Στην κατοχή της βρέθηκαν κοσμήματα και χρηματικό ποσό, τα οποία, κατά την Αστυνομία, είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από το σπίτι. Τα αντικείμενα και τα χρήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.
Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγκιστρίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για διάρρηξη σε εξέλιξη και μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα στην αυλή του σπιτιού.
Στην κατοχή της βρέθηκαν κοσμήματα και χρηματικό ποσό, τα οποία, κατά την Αστυνομία, είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από το σπίτι. Τα αντικείμενα και τα χρήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.
Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγκιστρίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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