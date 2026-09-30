Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα μετά από τροχαίο φορτηγού με μοτοσικλέτα
Μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα μετά από τροχαίο φορτηγού με μοτοσικλέτα
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου - Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν τραυματίες
Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα εξαιτίας ενός τροχαίο μεταξύ ενός φορτηγού και μιας μοτοσικλέτας.
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο. Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο. Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
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