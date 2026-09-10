Στην Ασφάλεια Αθηνών οι δύο γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος του ιατρείου όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, προσήλθαν και οι αδελφές του

Οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν συνοδεία αστυνομικών μετά την πολύωρη έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου - Κατασχέθηκαν υπολογιστής, φάκελοι, σκευάσματα και άλλο υλικό, ενώ έγιναν έρευνες και στην κατοικία τους στο Ψυχικό, θα ακολουθήσει έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη





Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού «FBI».







Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω.





Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό. Δείτε το σχετικό βίντεο:



Κλείσιμο

Τέσσερις φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία πήραν από την κλινική στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» Υπενθυμίζεται ότι με τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα γεμάτη στοιχεία βγήκαν λίγο πριν από τις 16:00 οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.



Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στον χώρο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή μία ημέρα νωρίτερα.



Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.



Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.



Δείτε βίντεο:







Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών του ΑΤ Κυψέλης έφτασαν πριν από λίγη ώρα, συνοδεία αστυνομικών, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος.Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού «FBI».Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω.Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό. Δείτε το σχετικό βίντεο:





Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο Κατά την έρευνα των Αστυνομικών που έκαναν «φύλλο και φτερό» το ιατρείο, εντοπίστηκαν εντός του χώρου δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία εικάζεται από τους αρμοδίους πως οι ιδιοκτήτες τα κατείχαν νόμιμα.



Στον χώρο, κατά τη διάρκεια των ερευνών βρίσκονταν και οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται και είναι ιδιοκτήτες της κλινικής. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, κλήθηκαν να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου.



Στο πλαίσιο αυτό, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησαν και με εξειδικευμένο αιματολόγο, ο οποίος τους παρείχε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.



Ακολούθησε έρευνα της ΕΛΑΣ και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στο Πανόραμα Βούλας.