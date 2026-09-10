Παράνομα εγκατεστημένα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης, τι έδειξε η αυτοψία του ΙΣΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών Γιώργος Πατούλης

Παράνομα εγκατεστημένα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης, τι έδειξε η αυτοψία του ΙΣΑ

Γιώργος Πατούλης: «Καλούμε τους πολίτες να επιλέγουν με προσοχή τις ιατρικές δομές στις οποίες απευθύνονται»

Παράνομα εγκατεστημένα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης, τι έδειξε η αυτοψία του ΙΣΑ
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Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές έπειτα από ενδελεχή έρευνα στο ιατρείο της Stem Cell στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έπειτα από την αυτοψία του αρμόδιου κλιμακίου, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Ο ΙΣΑ επανέλαβε πως τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025 και τότε δεν είχαν βρεθεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο χώρο.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν. Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ποτέ σε ιατρεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διερεύνηση των συνθηκών, υπό τις οποίες υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε άμεσα σε έλεγχο του ιατρείου. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ΙΣΑ μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός χωρίς ειδικότητα, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και πρόσφατα κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά το χρόνο των επιτόπιων ελέγχων αυτών δεν διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν.
Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ποτέ σε ιατρεία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ, εκτός από τον έλεγχο που διενεργεί για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πραγματοποιεί και αυτεπάγγελτους απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

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Γ. Πατούλης: «Καλούμε τους πολίτες να επιλέγουν με προσοχή τις ιατρικές δομές στις οποίες απευθύνονται».

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο ΙΣΑ πραγματοποιεί ελέγχους για την εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Για τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές».
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