Τραυμάτισαν με κατσαβίδι εργαζόμενο σε νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας επειδή δεν τους άφησε να μπουν στο μαγαζί
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Πάτρα Κατσαβίδι Συλλήψεις

Τραυμάτισαν με κατσαβίδι εργαζόμενο σε νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας επειδή δεν τους άφησε να μπουν στο μαγαζί

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τους δύο δράστες - Ο εργαζόμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Τραυμάτισαν με κατσαβίδι εργαζόμενο σε νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας επειδή δεν τους άφησε να μπουν στο μαγαζί
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Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, όταν εργαζόμενος του μαγαζιού δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν στο κατάστημα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τον υπεύθυνο της εισόδου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ένας από τους δύο άνδρες έβγαλε κατσαβίδι που είχε μαζί του και επιτέθηκε στον εργαζόμενο, καταφέροντάς του επανειλημμένα χτυπήματα.

Ο άνδρας τραυματίστηκε συνολικά εννέα φορές και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Παρά τον τραυματισμό του, φέρεται να αντέδρασε και να προσπάθησε να αμυνθεί, χτυπώντας τους δράστες με γροθιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο αλλοδαπών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.
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