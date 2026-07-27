Αναστάτωση στο Ελ. Βενιζέλος: Επέστρεψε αεροσκάφος με προορισμό την Πάρο, μετά από ένδειξη καπνού
ΕΛΛΑΔΑ
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Αναστάτωση στο Ελ. Βενιζέλος: Επέστρεψε αεροσκάφος με προορισμό την Πάρο, μετά από ένδειξη καπνού

Προσγειώθηκε με ασφάλεια, έγινε έλεγχος από την πυροσβεστική και δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο

Αναστάτωση στο Ελ. Βενιζέλος: Επέστρεψε αεροσκάφος με προορισμό την Πάρο, μετά από ένδειξη καπνού
Στεφανία Σούκη
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Συναγερμός σήμανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από ένδειξη για πιθανότητα φωτιάς σε αεροπλάνο της Olympic Air στο δρομολόγιο Αθήνα - Πάρος.

Το αεροπλάνο επέστρεψε με βάση το πρωτόκολλο, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προσγειώθηκε με ασφάλεια και κατά τις πληροφορίες, έγινε έλεγχος από την πυροσβεστική και δεν φάνηκε να υπάρχει τίποτα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επειδή υπήρξε ένδειξη καπνού στο αεροσκάφος, με την επιστροφή στην Αθήνα έγινε προληπτικά ή εκκένωσή του και οι επιβάτες βγήκαν με ασφάλεια στο διάδρομο του αεροδρομίου.

Η ανακοίνωση της Aegean για την πτήση

Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση 078, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους.

Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους.
Στεφανία Σούκη
6 ΣΧΟΛΙΑ

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