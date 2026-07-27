Συνελήφθη 53χρονος πλοίαρχος στο Κερατσίνι για υπεράριθμους επιβάτες και παρανομίες στη μεταφορά υγραερίου
ΕΛΛΑΔΑ
Πλοίαρχος Κερατσίνι Πλοίο Σύλληψη

Συνελήφθη 53χρονος πλοίαρχος στο Κερατσίνι για υπεράριθμους επιβάτες και παρανομίες στη μεταφορά υγραερίου

Μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, το φορτηγό-οχηματαγωγό εκφορτώθηκε πλήρως και φορτώθηκε εκ νέου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς

Συνελήφθη 53χρονος πλοίαρχος στο Κερατσίνι για υπεράριθμους επιβάτες και παρανομίες στη μεταφορά υγραερίου
Στη σύλληψη ενός 53χρονου πλοιάρχου φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου προχώρησαν το μεσημέρι στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κερατσινίου, για παράβαση υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία για παράνομη φόρτωση του πλοίου και μεταφορά υπεράριθμων επιβατών.

Το πλοίο είχε μόλις αποπλεύσει με προορισμό τη Μύκονο, την Κω και τη Ρόδο, όταν έλαβε εντολή να επιστρέψει στον προβλήτα του Νέου Μώλου Δραπετσώνας για τη διενέργεια ελέγχου. Κατά την επιθεώρηση από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, διαπιστώθηκε ότι στο πλοίο επέβαιναν 15 συνοδοί οχημάτων, αντί των 12 που προβλέπονταν.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τρία βυτιοφόρα οχήματα που μετέφεραν υγραέριο και είχαν τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο του πλοίου, αντί σε ανοικτό χώρο, κατά παράβαση των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας.

Μετά τον έλεγχο, το φορτηγό-οχηματαγωγό εκφορτώθηκε πλήρως και πραγματοποιήθηκε νέα φόρτωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς. Στη συνέχεια, το πλοίο απέπλευσε για την εκτέλεση του εγκεκριμένου δρομολογίου του.

Σε βάρος του 53χρονου πλοιάρχου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 235 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης