Παράθυρο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου
Παράθυρο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου
Μεσολαβητές αναμένουν την τελική έγκριση του Αμερικανού προέδρου για την επανεκκίνηση των συνομιλιών
Κοντά σε μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη εμφανίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς μεσολαβητές εκτιμούν ότι βρίσκεται προ των πυλών συμφωνία για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, η τελική απόφαση αναμένεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αραβική διπλωματική πηγή και δεύτερη πηγή με γνώση των συνομιλιών, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση με στόχο να γεφυρώσουν τις διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.
Η βασική διαφωνία αφορά την ερμηνεία του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η συμφωνία της αναγνωρίζει έναν βαθμό ελέγχου επί των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν αυτή την ερμηνεία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν, οι δύο χώρες που βρίσκονται κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, έχουν ήδη δώσει το «πράσινο φως» στην πρόταση των μεσολαβητών.
Πλέον, η πρόταση αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να αποφεύγει προς το παρόν να λάβει οριστική απόφαση, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις. Πρέπει να τους νικήσεις και θα τους συντρίψουμε. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αραβική διπλωματική πηγή και δεύτερη πηγή με γνώση των συνομιλιών, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση με στόχο να γεφυρώσουν τις διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.
Η βασική διαφωνία αφορά την ερμηνεία του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η συμφωνία της αναγνωρίζει έναν βαθμό ελέγχου επί των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν αυτή την ερμηνεία.
Στόχος η επανεκκίνηση των συνομιλιώνΗ πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι επιχειρεί να αποσαφηνίσει τα επίμαχα σημεία, ώστε οι δύο πλευρές να ξεκινήσουν επίσημες συνομιλίες στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης, του οποίου το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών πρόκειται να λήξει τον επόμενο μήνα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν, οι δύο χώρες που βρίσκονται κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, έχουν ήδη δώσει το «πράσινο φως» στην πρόταση των μεσολαβητών.
Πλέον, η πρόταση αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να αποφεύγει προς το παρόν να λάβει οριστική απόφαση, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Τραμπ: «Γίνονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις»Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ φιλικές».
«Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις. Πρέπει να τους νικήσεις και θα τους συντρίψουμε. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν.
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