Ερασιτέχνης ψαράς έπιασε λαγοκέφαλο 50 εκατοστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο ψαράς έχει τοποθετήσει το ψάρι στη στεριά και καταγράφει το συγκλονιστικό μέγεθός του - Γιατί είναι σημαντική η αλίευση αυτού του συγκεκριμένου ψαριού





Όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες του











Γιατί είναι σημαντική η αλίευση του λαγοκέφαλου Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εμφανιστεί στη Μεσόγειο, καθώς εξαπλώνεται γρήγορα και ανταγωνίζεται τα αυτόχθονα είδη.



Σύμφωνα με εκτίμηση που είχε παρουσιάσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, ένας θηλυκός λαγοκέφαλος μπορεί να γεννήσει εκατοντάδες χιλιάδες αυγά κάθε χρόνο, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τον έλεγχο του πληθυσμού του.



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Συγκεκριμένα, η απομάκρυνση λαγοκέφαλων από τη θάλασσα:

Μία απίστευτη ψαριά πραγματοποίησε ένας ερασιτέχνης ψαράς σε παραλία στο Ηράκλειο της Κρήτης , καθώς έβγαλε με το καλάμι του έναν λαγοκέφαλο μήκους 50 εκατοστών.Όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες του neakriti.gr , ο ψαράς έχει τοποθετήσει το ψάρι στη στεριά και καταγράφει το συγκλονιστικό μέγεθός του. Στη συνέχεια το μετράει με μια μεζούρα προκειμένου να υπολογίσει ακριβώς πόσο μεγάλος είναι.Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εμφανιστεί στη Μεσόγειο, καθώς εξαπλώνεται γρήγορα και ανταγωνίζεται τα αυτόχθονα είδη.Σύμφωνα με εκτίμηση που είχε παρουσιάσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, ένας θηλυκός λαγοκέφαλος μπορεί να γεννήσει εκατοντάδες χιλιάδες αυγά κάθε χρόνο, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τον έλεγχο του πληθυσμού του.Η αλίευσή του δεν μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη εξαφάνιση του είδους, ωστόσο συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσής του σε τοπικό επίπεδο.Συγκεκριμένα, η απομάκρυνση λαγοκέφαλων από τη θάλασσα:

- μειώνει τον αριθμό των ψαριών που μπορούν να αναπαραχθούν σε μία περιοχή,

- περιορίζει το τοπικό αναπαραγωγικό δυναμικό του είδους,

- ασκεί πίεση στον πληθυσμό του ξενικού αυτού εισβολέα,

- μειώνει την επιβάρυνση για τα αυτόχθονα ψάρια και τα υπόλοιπα θαλάσσια είδη.



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες δράσεις δεν αποτελούν οριστική λύση, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στην καθυστέρηση της επανεμφάνισης μεγάλων πληθυσμών λαγοκέφαλου σε συγκεκριμένες περιοχές.



Σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία Εκτός από τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, ο λαγοκέφαλος συνιστά και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το είδος περιέχει τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη που δεν καταστρέφεται ούτε με το μαγείρεμα ούτε με την κατάψυξη. Για τον λόγο αυτό η κατανάλωσή του απαγορεύεται αυστηρά.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση των πολιτών, των επαγγελματιών του τουρισμού και των αλιευτικών κοινοτήτων, καθώς η προστασία των καταναλωτών θεωρείται κρίσιμο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος.



«Το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο: ο λαγοκέφαλος δεν καταναλώνεται. Δεν καθαρίζεται, δεν μαγειρεύεται, δεν μπαίνει στην αγορά. Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι βλέπουν τα εργαλεία τους να καταστρέφονται και το εισόδημά τους να πιέζεται από ένα εισβολικό είδος που αλλάζει τα δεδομένα στις θάλασσές μας», σημειώνει ο κ. Πρωτοψάλτης.