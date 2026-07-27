Ταλαιπωρία χωρίς τέλος στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθεστώς οι καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μιάμιση ώρα, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" Καθυστερήσεις

Ταλαιπωρία χωρίς τέλος στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθεστώς οι καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μιάμιση ώρα, δείτε εικόνες

Εκατοντάδες επιβάτες κατακλύζουν τις αίθουσες των αναχωρήσεων στο Ελ. Βενιζέλος - Όσο ανεβαίνει η κίνηση, αυξάνονται και οι καθυστερήσεις τόσο στις αναχωρήσεις, όσο και στις αφίξεις

Ταλαιπωρία χωρίς τέλος στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθεστώς οι καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μιάμιση ώρα, δείτε εικόνες
69 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς τέλος είναι η ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αφού πλέον έχουν «παγιωθεί» οι καθυστερήσεις, τόσο στις αναχωρήσεις, όσο και στις αφίξεις των πτήσεων. Η αύξηση της κίνησης έχει ως συνέπεια και την αύξηση των καθυστερήσεων, αφού οι δυνατότητες διαχείρισης της κυκλοφορίας στον ελληνικό εναέριο χώρο είναι συγκεκριμένες και παρά τις προσπάθειες το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο διάστημα από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ καμία πτήση δεν έφυγε στην ώρα της και στην καλύτερη περίπτωση η καθυστέρηση ήταν 15 λεπτά. Οι περισσότερες, όμως, απογειώθηκαν μία ώρα μετά την προγραμματισμένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, όπως στην πτήση για τη Χάιφα που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 18.05, οι επιβάτες ανέμεναν έως τις 19.52 για να απογειωθούν.
Η ίδια εικόνα καταγράφεται και στις αφίξεις, αφού τα αεροσκάφη φεύγοντας με καθυστέρηση από την Αθήνα επιστρέφουν αντίστοιχα εκτός του προγραμματισμένου χρόνου. Όμως, στις αίθουσες των αναχωρήσεων επικρατεί το αδιαχώρητο, αφού δεν είναι ομαλή η ροή των ταξιδιωτών.

Δείτε φωτογραφίες:

Ταλαιπωρία χωρίς τέλος στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθεστώς οι καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μιάμιση ώρα, δείτε εικόνες
Ταλαιπωρία χωρίς τέλος στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθεστώς οι καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μιάμιση ώρα, δείτε εικόνες


Ταλαιπωρία χωρίς τέλος στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθεστώς οι καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μιάμιση ώρα, δείτε εικόνες
Ταλαιπωρία χωρίς τέλος στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Καθεστώς οι καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μιάμιση ώρα, δείτε εικόνες
69 ΣΧΟΛΙΑ

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