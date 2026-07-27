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Πατέρας δέχθηκε επίθεση με μπαλτά από τον γιο του στο κέντρο του Βόλου
Πατέρας δέχθηκε επίθεση με μπαλτά από τον γιο του στο κέντρο του Βόλου
Αστυνομικοί εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες για την επίθεση
Αιματηρή κατάληξη είχε η έντονη οικογενειακή διαμάχη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο του Βόλου, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας επιτέθηκε στον 61χρονο πατέρα του με μπαλτά, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.
Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη, όπου οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν έντονο διαπληκτισμό, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, ακούστηκαν έντονες φωνές και λογομαχία, πριν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο. Ο ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να άρπαξε μπαλτά και να επιτέθηκε στον 61χρονο, προκαλώντας του τραύμα στο χέρι.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ να σπεύδουν άμεσα στην περιοχή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τη συλλογή στοιχείων, ενώ αναζητείται ο άνδρας που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση και στη συνέχεια να απομακρύνθηκε από το σημείο. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, καθώς και ομάδες της ΔΙ.ΑΣ., ενώ εξετάζονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν το περιστατικό με οικογενειακή διαμάχη, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πατέρα και γιο, μέλη οικογένειας αλλοδαπών που φέρεται να αντιμετωπίζει συνθήκες αστεγίας. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές.
Η κατάσταση της υγείας του 61χρονου δεν φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να προκαλεί ανησυχία για τη ζωή του.
Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη, όπου οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν έντονο διαπληκτισμό, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, ακούστηκαν έντονες φωνές και λογομαχία, πριν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο. Ο ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να άρπαξε μπαλτά και να επιτέθηκε στον 61χρονο, προκαλώντας του τραύμα στο χέρι.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ να σπεύδουν άμεσα στην περιοχή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τη συλλογή στοιχείων, ενώ αναζητείται ο άνδρας που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση και στη συνέχεια να απομακρύνθηκε από το σημείο. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, καθώς και ομάδες της ΔΙ.ΑΣ., ενώ εξετάζονται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν το περιστατικό με οικογενειακή διαμάχη, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πατέρα και γιο, μέλη οικογένειας αλλοδαπών που φέρεται να αντιμετωπίζει συνθήκες αστεγίας. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές.
Η κατάσταση της υγείας του 61χρονου δεν φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να προκαλεί ανησυχία για τη ζωή του.
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