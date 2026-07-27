Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια, πώς λειτουργούσε
ΕΛΛΑΔΑ
Τυχερά παιχνίδια Θεσσαλονίκη Κατάστημα Συλλήψεις

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια, πώς λειτουργούσε

Συνελήφθησαν ο προσωρινά υπεύθυνος και εργαζόμενη του καταστήματος και δύο πελάτες - Οι Αρχές αναζητούν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος - Κατασχέθηκαν 30 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένας server και 610 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια, πώς λειτουργούσε
Αστυνομικοί εντόπισαν το πρωί της Δευτέρας (27/7) στη Θεσσαλονίκη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Πρόκειται για τον προσωρινά υπεύθυνο και εργαζόμενη του καταστήματος, καθώς και δύο πελάτες, στους οποίους ο προσωρινά υπεύθυνος είχε επιτρέψει την πρόσβαση στο κατάστημα και τη συμμετοχή τους, ως παίκτες, σε απαγορευμένα τυχερά παιχνίδια.

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια, πώς λειτουργούσε

Πώς λειτουργούσε το κατάστημα με τα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία συνολικά 30 πλήρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους σε δίκτυο, ενώ στην οθόνη δύο απ’ αυτών, εμφανίζονταν «φρουτάκια» σε σχηματισμό τρίλιζας και μονάδες πονταρίσματος.

Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στους οποίους διενεργούνταν τα απαγορευμένα τυχερά παιχνίδια, διαπιστώθηκε ότι ελέγχονταν από έναν άλλον πλήρη ηλεκτρονικό υπολογιστή, που λειτουργούσε ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server). Τον server χειριζόταν ο προσωρινά υπεύθυνος και μέσω αυτού, εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και άλλαζε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, για να μη γίνει αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα, ενώ η υπάλληλος διευκόλυνε τη συμμετοχή των παικτών στα τυχερά παιχνίδια.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 30 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
Κλείσιμο
- Ένας πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής που λειτουργούσε ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server), και
- 610 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια, πώς λειτουργούσε

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαπιστώθηκε να εργάζονται στο κατάστημα δύο εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επιδείχθηκε πίνακας προσωπικού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης