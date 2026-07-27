Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατάστημα όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια, πώς λειτουργούσε

Συνελήφθησαν ο προσωρινά υπεύθυνος και εργαζόμενη του καταστήματος και δύο πελάτες - Οι Αρχές αναζητούν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος - Κατασχέθηκαν 30 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένας server και 610 ευρώ





Πρόκειται για τον προσωρινά υπεύθυνο και εργαζόμενη του καταστήματος, καθώς και δύο πελάτες, στους οποίους ο προσωρινά υπεύθυνος είχε επιτρέψει την πρόσβαση στο κατάστημα και τη συμμετοχή τους, ως παίκτες, σε απαγορευμένα τυχερά παιχνίδια.





Πώς λειτουργούσε το κατάστημα με τα παράνομα τυχερά παιχνίδια Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία συνολικά 30 πλήρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους σε δίκτυο, ενώ στην οθόνη δύο απ’ αυτών, εμφανίζονταν «φρουτάκια» σε σχηματισμό τρίλιζας και μονάδες πονταρίσματος.







Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 30 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

Κλείσιμο

- 610 ευρώ.





Αστυνομικοί εντόπισαν το πρωί της Δευτέρας (27/7) στη Θεσσαλονίκη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια . Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.Πρόκειται για τονκαιτου καταστήματος, καθώς και, στους οποίους ο προσωρινά υπεύθυνος είχε επιτρέψει την πρόσβαση στο κατάστημα και τη συμμετοχή τους, ως παίκτες, σε απαγορευμένα τυχερά παιχνίδια.Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία συνολικά 30 πλήρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους σε δίκτυο, ενώ στην οθόνη δύο απ’ αυτών, εμφανίζονταν «φρουτάκια» σε σχηματισμό τρίλιζας και μονάδες πονταρίσματος.Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στους οποίους διενεργούνταν τα απαγορευμένα τυχερά παιχνίδια, διαπιστώθηκε ότι ελέγχονταν από έναν άλλον πλήρη ηλεκτρονικό υπολογιστή, που λειτουργούσε ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server). Τον server χειριζόταν ο προσωρινά υπεύθυνος και μέσω αυτού, εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και άλλαζε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, για να μη γίνει αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα, ενώ η υπάλληλος διευκόλυνε τη συμμετοχή των παικτών στα τυχερά παιχνίδια.Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- 30 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές,- Ένας πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής που λειτουργούσε ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server), και- 610 ευρώ.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαπιστώθηκε να εργάζονται στο κατάστημα δύο εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επιδείχθηκε πίνακας προσωπικού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.