Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Πειθαρχική έρευνα της ΣΤΑΣΥ για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε, δείτε βίντεο
Πειθαρχική έρευνα της ΣΤΑΣΥ για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε, δείτε βίντεο
Οι κινήσεις του, δεν γίνονται κρυφά ή διακριτικά, αφού το μόνο που τον χωρίζει από τους επιβάτες του τραμ, είναι το διάφανο διαχωριστικό τζάμι
Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνιστή οδηγό του τραμ ο οποίος, όχι μόνο έχει ανάψει τσιγάρο μέσα στο θάλαμο οδήγησης, αλλά έχει βγάλει τα παπούτσια του και έχει απλώσει και τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγεί.
Μάλιστα, όπως φαίνεται στα πλάνα, ο οδηγός ρίχνει επιδεικτικά την στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα.
Οι κινήσεις του, δεν γίνονται κρυφά ή διακριτικά, αφού το μόνο που τον χωρίζει από τους επιβάτες του τραμ, είναι το διάφανο διαχωριστικό τζάμι.
Στο βίντεο που διακινείται δεν δίνονται λεπτομέρειες για πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό.
«Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.
Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.
Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Μάλιστα, όπως φαίνεται στα πλάνα, ο οδηγός ρίχνει επιδεικτικά την στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα.
Οι κινήσεις του, δεν γίνονται κρυφά ή διακριτικά, αφού το μόνο που τον χωρίζει από τους επιβάτες του τραμ, είναι το διάφανο διαχωριστικό τζάμι.
Στο βίντεο που διακινείται δεν δίνονται λεπτομέρειες για πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό.
Οταν νιώθεις ότι δεν σε αγγίζει κανείς...— Juan (@XaLaRa_Se_Lew) July 27, 2026
Ο οδηγός τραμ μέσα στο θάλαμο οδήγησης με τα πόδια απλωμένα στην κονσόλα, να καπνίζει, να ρίχνει τη στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα, ενώ διακρίνεται και η επιγραφή "Μην ενοχλείτε" pic.twitter.com/eaSvgSn9x4
Στο πειθαρχικό της ΣΤΑΣΥ ο οδηγόςΜε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ σημειώνει πως ο οδηγός που οδηγούσε με τα πόδια πάνω στην κονσόλα και κάπνιζε, έχει ταυτοποιηθεί και πως θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό.
«Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.
Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.
Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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