Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας -Λιβύης

DFM Papadopoulou headed the Greek delegation in the third round of the Joint Greek-Libyan Technical Committee on Maritime Boundary Delimitation which took place today in Athens. pic.twitter.com/etJdsxBJ2B — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 27, 2026

Η υφυπουργός Εξωτερικώνηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύκαι, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».