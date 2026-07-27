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Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας -Λιβύης
Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας -Λιβύης
Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ
Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.
«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».
«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».
DFM Papadopoulou headed the Greek delegation in the third round of the Joint Greek-Libyan Technical Committee on Maritime Boundary Delimitation which took place today in Athens. pic.twitter.com/etJdsxBJ2B— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 27, 2026
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