Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Χαλκιδική που νοίκιασε ταχύπλοα σε χειριστές χωρίς άδεια, ανήλικος ο ένας
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Λιμενικό Σώμα Σύλληψη

Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Χαλκιδική που νοίκιασε ταχύπλοα σε χειριστές χωρίς άδεια, ανήλικος ο ένας

Ο 39χρονος αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις Λιμενικές Αρχές κατά τον έλεγχό του

Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Χαλκιδική που νοίκιασε ταχύπλοα σε χειριστές χωρίς άδεια, ανήλικος ο ένας
Στη σύλληψη ιδιοκτήτη επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των λουομένων προέβησαν οι λιμενικές αρχές στην παραλία «Χρουσσώ» στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Πρόκειται για 39χρονο που κατηγορείται για παράβαση απείθεια και του έκθεση του Ποινικού Κώδικα. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski) είχαν εκμισθωθεί από λουόμενους, οι οποίοι δεν κατείχαν άδεια χειριστή ταχυπλόου, ενώ ο ένας εξ αυτών ήταν ανήλικος.

Επιπλέον, ο συλληφθείς αρνήθηκε να συνεργαστεί στις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού κατά τον νόμιμο έλεγχο της επιχείρησης. Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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