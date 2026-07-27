Έρχεται σκόνη από την Σαχάρα τις επόμενες ημέρες, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
ΕΛΛΑΔΑ
Σκόνη από την Αφρική Καιρός

Έρχεται σκόνη από την Σαχάρα τις επόμενες ημέρες, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Tο φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 29/7, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν αύριο Τρίτη 28/7 - Συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου

Έρχεται σκόνη από την Σαχάρα τις επόμενες ημέρες, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νέο επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης ξεκινά από σήμερα 27 Ιουλίου 2026, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τον Κόμβο πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια.

Όπως επισημαίνεται από το AtmoHub, oι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 29/7, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν αύριο Τρίτη 28/7.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο (28/7) αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως σε:

-Στερεά Ελλάδα
-Αττική
-Πελοπόννησο
-Κρήτη
Κλείσιμο
-Νησιά Ιονίου
-Κυκλάδες
-Δωδεκάνησα

Όπως τονίζει το AtmoHub, στην νότια Πελοπόννησο, Λακωνία , Μεσσηνία, Αχαΐα και Άργος, οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη την ποιότητα του αέρα (~50 μg/m3).

Παράλληλα το AtmoHub αναφέρει ότι οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα, με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ κοντά στο έδαφος ενώ προσθέτει ότι η μεταφορά της σκόνης εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά έως και τις 29/7, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Τέλος, συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.

Μπορείτε να παρακολουθήστε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS, μέσω του διαδικτυακού portal του AtmoHub εδώ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης