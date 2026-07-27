Έρχεται σκόνη από την Σαχάρα τις επόμενες ημέρες, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Tο φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 29/7, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν αύριο Τρίτη 28/7 - Συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου