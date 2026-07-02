Στο μικροσκόπιο τα υπολείμματα των μηχανισμών και μονωτικής ταινίας για αποτυπώματα και DNA, τι ερευνά η Αντιτρομοκρατική για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη
Στο μικροσκόπιο τα υπολείμματα των μηχανισμών και μονωτικής ταινίας για αποτυπώματα και DNA, τι ερευνά η Αντιτρομοκρατική για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη
Oι δράστες χρησιμοποίησαν για τις εκρήξεις παραφίνη και όχι βενζίνη
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 72χρονη μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
Στο μικροσκόπιο της έρευνας των αστυνομικών έχουν τεθεί τα ευρήματα από τα σημεία των χτυπημάτων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται υπολείμματα από τα πλαστικά δοχεία και τα γκαζάκια καθώς και υπόλειμμα μονωτικής ταινίας. Τα ευρήματα αναλύονται στα εργαστήρια για τον εντοπισμό τυχόν αποτυπωμάτων ή γενετικού υλικού DNA.
Επιπλέον, πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν πως τελικά οι δράστες χρησιμοποίησαν για τις εκρήξεις παραφίνη και όχι βενζίνη όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως οι δράστες, τουλάχιστον τρεις, κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς διαδοχικά, σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών.
Τα συγκεκριμένα άτομα φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικιών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, εκτός από τους δύο οδηγούς και τον έναν επιβάτη των μοτοσικλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν τον ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους «υποστηρικτικά».
Επιπλέον, εκτός από τις δύο μοτοσικλέτες, ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και το αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους.
Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κινούνται μεθοδικά και φαίνεται ήδη ότι έχουν θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις έρευνες. Ήδη διαθέτουν μεγάλο όγκο υλικού που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης ωστόσο πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο.
Στο μικροσκόπιο της έρευνας των αστυνομικών έχουν τεθεί τα ευρήματα από τα σημεία των χτυπημάτων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται υπολείμματα από τα πλαστικά δοχεία και τα γκαζάκια καθώς και υπόλειμμα μονωτικής ταινίας. Τα ευρήματα αναλύονται στα εργαστήρια για τον εντοπισμό τυχόν αποτυπωμάτων ή γενετικού υλικού DNA.
Επιπλέον, πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν πως τελικά οι δράστες χρησιμοποίησαν για τις εκρήξεις παραφίνη και όχι βενζίνη όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως οι δράστες, τουλάχιστον τρεις, κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς διαδοχικά, σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών.
Τα συγκεκριμένα άτομα φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικιών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, εκτός από τους δύο οδηγούς και τον έναν επιβάτη των μοτοσικλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν τον ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους «υποστηρικτικά».
Επιπλέον, εκτός από τις δύο μοτοσικλέτες, ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και το αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους.
Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κινούνται μεθοδικά και φαίνεται ήδη ότι έχουν θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις έρευνες. Ήδη διαθέτουν μεγάλο όγκο υλικού που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης ωστόσο πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο.
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