Στην Ίμβρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τα 65 χρόνια από την είσοδό του στην Ιερωσύνη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Οικουμενικός Πατριάρχης Ίμβρος

Στην Ίμβρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τα 65 χρόνια από την είσοδό του στην Ιερωσύνη, δείτε βίντεο

Στη γενέτειρά του, την Ίμβρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τιμά τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην Ιερωσύνη, με Πατριαρχικό Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας

Στην Ίμβρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τα 65 χρόνια από την είσοδό του στην Ιερωσύνη, δείτε βίντεο
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Σε κλίμα κατάνυξης τελείται στη γενέτειρα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, την Ίμβρο, το Πατριαρχικό Συλλείτουργο των Προκαθημένων, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην Ιερωσύνη.

Όπως σημειώνει η εκκλησιαστική ιστοσελίδα romfea.gr, η ευχαριστιακή Σύναξη πραγματοποιείται στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας, έναν χώρο με ξεχωριστή σημασία για τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Στον ίδιο ναό, στις 13 Αυγούστου 1961, ο νεαρός τότε Δημήτριος Αρχοντώνης έλαβε τον πρώτο βαθμό της Ιερωσύνης, αρχίζοντας μια πορεία εκκλησιαστικής διακονίας που συμπληρώνει σήμερα 65 χρόνια.

Συλλείτουργο Προκαθήμενων για την επέτειο των 65 ετών Ιερωσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχου

Στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριάρχη βρίσκονται Προκαθήμενοι και Ιεράρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο Πατριαρχικό Συλλείτουργο συμμετέχουν ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β΄ και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Ιωάννης.

Συλλειτουργούν επίσης οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, Γουινέας Γεώργιος, Φιλαδελφείας Μελίτων και Μύρων Χρυσόστομος.
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