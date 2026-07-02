Τι ερευνά η ΕΛΑΣ για τα 17 λεπτά του τρόμου των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη: Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι «βοηθοί»

Εκτός από τις δύο μοτοσικλέτες, ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και το αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, στα σημεία που αποτέλεσαν στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης τους