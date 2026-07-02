Τι ερευνά η ΕΛΑΣ για τα 17 λεπτά του τρόμου των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη: Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι «βοηθοί»
Τι ερευνά η ΕΛΑΣ για τα 17 λεπτά του τρόμου των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη: Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι «βοηθοί»
Εκτός από τις δύο μοτοσικλέτες, ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και το αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, στα σημεία που αποτέλεσαν στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης τους
Τους δράστες των τριών διαδοχικών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, αναζητούν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το υλικό που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τα έμπειρα στελέχη της ΕΛΑΣ, προκύπτουν τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φαίνεται να κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες και να πραγματοποίησαν τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών.
Τα συγκεκριμένα άτομα φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικιών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, εκτός από τους δύο οδηγούς και τον έναν επιβάτη των μοτοσικλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν τον ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους «υποστηρικτικά».
Επιπλέον, εκτός από τις δύο μοτοσικλέτες, ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και το αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι δράστες είναι πιθανόν να προέρχονται από τον λεγόμενο «αντιεξουσιαστικό» χώρο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα αν πρόκειται για οργανωμένα άτομα, αν «στρατολογήθηκαν» επειδή δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν και ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις.
Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κινούνται μεθοδικά και φαίνεται ήδη ότι έχουν θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις έρευνες. Ήδη διαθέτουν μεγάλο όγκο υλικού που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης και είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές συγκεντρώνουν διαρκώς νέα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και να τους ταυτοποιήσουν.
Νωρίτερα, το protothema.gr έφερε στο φως της δημοσιότητας οπτικό υλικό από τις εκρήξεις στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κυρία Νέστορα με τους γονείς της. Στο βίντεο που ακολουθεί διακρίνεται η λάμψη της πρώτης έκρηξης ενώ 15 δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται μια δεύτερη, πολύ πιο ισχυρή, με τη φωτιά να καίει τα οχήματα που βρίσκονταν στην πιλοτή και τις φλόγες να φτάνουν στους πρώτους ορόφους της πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το υλικό που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τα έμπειρα στελέχη της ΕΛΑΣ, προκύπτουν τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φαίνεται να κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες και να πραγματοποίησαν τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών.
Τα συγκεκριμένα άτομα φαίνεται ότι έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικιών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, εκτός από τους δύο οδηγούς και τον έναν επιβάτη των μοτοσικλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν τον ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους «υποστηρικτικά».
Επιπλέον, εκτός από τις δύο μοτοσικλέτες, ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και το αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι δράστες είναι πιθανόν να προέρχονται από τον λεγόμενο «αντιεξουσιαστικό» χώρο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα αν πρόκειται για οργανωμένα άτομα, αν «στρατολογήθηκαν» επειδή δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν και ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις.
Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κινούνται μεθοδικά και φαίνεται ήδη ότι έχουν θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις έρευνες. Ήδη διαθέτουν μεγάλο όγκο υλικού που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης και είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές συγκεντρώνουν διαρκώς νέα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και να τους ταυτοποιήσουν.
@protothema.gr 🚨Κοντά στη χαρτογράφηση των δραστών που πραγματοποίησαν τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρας της πολιτεύτριας, Αφροδίτης Νέστορα, βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. @Marinos Aleiferis 🪼 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Νωρίτερα, το protothema.gr έφερε στο φως της δημοσιότητας οπτικό υλικό από τις εκρήξεις στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κυρία Νέστορα με τους γονείς της. Στο βίντεο που ακολουθεί διακρίνεται η λάμψη της πρώτης έκρηξης ενώ 15 δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται μια δεύτερη, πολύ πιο ισχυρή, με τη φωτιά να καίει τα οχήματα που βρίσκονταν στην πιλοτή και τις φλόγες να φτάνουν στους πρώτους ορόφους της πολυκατοικίας.
Οι εκρήξεις στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα
Σε άλλα βίντεο από τη περιοχή καταγράφεται η αναστάτωση που επικράτησε μετά από τις δυνατές εκρήξεις με ανθρώπους να καλούν έντρομοι στην πυροσβεστική.
Μια ημέρα μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα εξακολουθούν να υπάρχουν αποκαΐδια και έντονη οσμή καμένου. Είναι χαρακτηριστικές, άλλωστε, οι εικόνες που καταγράφει το protothema.gr και θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο καθώς στην πιλοτή τα πλαστικά στοιχεία των «χελωνών» φυσικού αερίου έχουν λιώσει από τη φωτιά, τα τζάμια της εισόδου είναι σπασμένα, έχουν υποχωρήσει σοβάδες κ.α. Στην πιλοτή υπάρχουν ακόμα τα καμένα αυτοκίνητα και η μοτοσυκλέτα, τα οχήματα που τυλίχτηκαν στις φλόγες όταν έγινε η έκρηξη.
Στο μεταξύ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να νοσηλεύονται τέσσερα άτομα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
Ο Παναγιώτης Νέστορας, νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική μαζί με άλλον ένα ένοικο της πολυκατοικίας. Μία ακόμα κάτοικος της πολυκατοικίας μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική γιατί αντιμετωπίζει κάποιο καρδιολογικό θέμα λόγω του στρες και του άγχος που βίωσε από αυτή την κατάσταση που αντίκρισε με την φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα είναι πιθανό να μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς φέρει εκτεταμένα τραύματα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
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