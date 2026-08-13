Βαρθολομαίος: Μίλησα με τον Μητσοτάκη, μου ζήτησε να τελέσω τον γάμο του γιου του τον Σεπτέμβριο του 2027
ΕΛΛΑΔΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης Βαρθολομαίος Μαρία Σάκκαρη

Βαρθολομαίος: Μίλησα με τον Μητσοτάκη, μου ζήτησε να τελέσω τον γάμο του γιου του τον Σεπτέμβριο του 2027

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποκάλυψε από την Ίμβρο την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό και την επιθυμία του να στεφανώσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Βαρθολομαίος: Μίλησα με τον Μητσοτάκη, μου ζήτησε να τελέσω τον γάμο του γιου του τον Σεπτέμβριο του 2027
137 ΣΧΟΛΙΑ
Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος από τη γενέτειρά του, την Ίμβρο, αποκαλύπτοντας ότι ο πρωθυπουργός τού ζήτησε να τελέσει τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ο κ. Βαρθολομαίος έκανε την αναφορά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στην Ίμβρο, όπου τελείται το Πατριαρχικό Συλλείτουργο των Προκαθημένων, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην Ιερωσύνη.

Όπως ανέφερε, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό προκειμένου να του ευχηθεί περαστικά μετά το μικρό ατύχημα που είχε. Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τού ζήτησε να κρατήσει διαθέσιμη μία ημέρα τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους, προκειμένου να στεφανώσει τον γιο του.

Χαρακτηριστικά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε: «Χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο πρωθυπουργό να του ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του και εκείνος είπε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του Κωνσταντίνο. Ίσως εάν έχω υγεία».

137 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης