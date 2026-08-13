68χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στη Χαλκιδική, προσπάθησαν να την επαναφέρουν με απινιδωτή
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Πνιγμός Θάλασσα

68χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στη Χαλκιδική, προσπάθησαν να την επαναφέρουν με απινιδωτή

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

68χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στη Χαλκιδική, προσπάθησαν να την επαναφέρουν με απινιδωτή
Τη ζωή της έχασε μία 68χρονη γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, το απόγευμα της Τετάρτης, στην παραλία Βεργιάς, στον οικισμό Δελφίνια του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην 68χρονη παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με τη χρήση απινιδωτή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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