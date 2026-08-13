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Τουρνάς: 2.700 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, πάνω από 500 τον Αύγουστο
Τουρνάς: 2.700 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, πάνω από 500 τον Αύγουστο
Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας εξήγησε ότι υπάρχουν 11 περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν φωτιές το προηγούμενο διάστημα και στις οποίες παραμένουν οι πυροσβέστες υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων
Το τιτάνιο έργο που καλούνται διεκπεραιώσουν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 είναι «2.700 οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και πάνω από 500 μέχρι σήμερα τον Αύγουστο».
Εξήγησε, επίσης, ότι υπάρχουν 11 περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν φωτιές το προηγούμενο διάστημα και στις οποίες παραμένουν οι πυροσβέστες υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων.
Με αφορμή, δε, τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και τα επόμενα 24ωρα, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι «έχει γίνει αναδιάταξη δυνάμεων ώστε τα αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροδρόμια με μικρότερης έντασης ανέμους».
Διεμήνυσε, επίσης, ότι «θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή με κάθε τρόπο. Από τις 2.700 πυρκαγιές έχουμε 696 εξιχνιάσεις με πρόστιμα, 285 συλλήψεις με διαδικασίες αυτοφώρου με το 9% από τις φωτιές να εκδηλώνονται από πρόθεση».
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 είναι «2.700 οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και πάνω από 500 μέχρι σήμερα τον Αύγουστο».
Εξήγησε, επίσης, ότι υπάρχουν 11 περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν φωτιές το προηγούμενο διάστημα και στις οποίες παραμένουν οι πυροσβέστες υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων.
Με αφορμή, δε, τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και τα επόμενα 24ωρα, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι «έχει γίνει αναδιάταξη δυνάμεων ώστε τα αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροδρόμια με μικρότερης έντασης ανέμους».
Διεμήνυσε, επίσης, ότι «θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή με κάθε τρόπο. Από τις 2.700 πυρκαγιές έχουμε 696 εξιχνιάσεις με πρόστιμα, 285 συλλήψεις με διαδικασίες αυτοφώρου με το 9% από τις φωτιές να εκδηλώνονται από πρόθεση».
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