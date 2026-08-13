Τουρνάς: 2.700 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, πάνω από 500 τον Αύγουστο
ΕΛΛΑΔΑ
Ευάγγελος Τουρνάς Φωτιές Εμπρηστής

Τουρνάς: 2.700 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, πάνω από 500 τον Αύγουστο

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας  εξήγησε ότι υπάρχουν 11 περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν φωτιές το προηγούμενο διάστημα και στις οποίες παραμένουν οι πυροσβέστες υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων

Τουρνάς: 2.700 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, πάνω από 500 τον Αύγουστο
Το τιτάνιο έργο που καλούνται διεκπεραιώσουν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 είναι «2.700 οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και πάνω από 500 μέχρι σήμερα τον Αύγουστο».

Εξήγησε, επίσης, ότι υπάρχουν 11 περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν φωτιές το προηγούμενο διάστημα και στις οποίες παραμένουν οι πυροσβέστες υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων.



Με αφορμή, δε, τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και τα επόμενα 24ωρα, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι «έχει γίνει αναδιάταξη δυνάμεων ώστε τα αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροδρόμια με μικρότερης έντασης ανέμους».

Διεμήνυσε, επίσης, ότι «θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή με κάθε τρόπο. Από τις 2.700 πυρκαγιές έχουμε 696 εξιχνιάσεις με πρόστιμα, 285 συλλήψεις με διαδικασίες αυτοφώρου με το 9% από τις φωτιές να εκδηλώνονται από πρόθεση».

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης