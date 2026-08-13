Δύο τροχαία στον ΒΟΑΚ με εμπλοκή 7 οχημάτων, έγινε καραμπόλα λόγω περιέργειας των οδηγών
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κρήτη ΒΟΑΚ

Δύο τροχαία στον ΒΟΑΚ με εμπλοκή 7 οχημάτων, έγινε καραμπόλα λόγω περιέργειας των οδηγών

Hια αρκετή ώρα δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα - Από τα δύο τροχαία δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, καθώς οι ζημιές περιορίστηκαν σε υλικές

Δύο τροχαία στον ΒΟΑΚ με εμπλοκή 7 οχημάτων, έγινε καραμπόλα λόγω περιέργειας των οδηγών
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Δύο τροχαία σημειώθηκαν σχεδόν διαδοχικά λίγο μετά τις 11 το πρωί, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ Πλατανιά και Ταυρωνίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων αρχικά σημειώθηκε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα και λίγη ώρα αργότερα, η κίνηση που δημιουργήθηκε στο σημείο και η απόσπαση της προσοχής οδηγών, οι οποίοι μείωναν ταχύτητα για να δουν τι είχε συμβεί, φαίνεται πως οδήγησαν σε δεύτερο τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν ακόμη τέσσερα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία ΒΟΑΚ, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ενώ για αρκετή ώρα δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα. Από τα δύο τροχαία δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, καθώς οι ζημιές περιορίστηκαν σε υλικές.

Η κίνηση στον ΒΟΑΚ γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αυτή την περίοδο, καθώς η κυκλοφορία είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης και των χιλιάδων επισκεπτών που βρίσκονται στην Κρήτη.
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