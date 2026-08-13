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Εντοπίστηκαν 113 μετανάστες σε δύο λέμβους νότια της Κρήτης
Εντοπίστηκαν 113 μετανάστες σε δύο λέμβους νότια της Κρήτης
Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων – Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι
Περίπου 113 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση περίπου 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους περίπου 113 επιβαίνοντες. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση περίπου 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε τους περίπου 113 επιβαίνοντες. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.
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