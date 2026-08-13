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Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο άτομα λόγω εισπνοής καπνού
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο άτομα λόγω εισπνοής καπνού
Για την κατάσβεση της φωτιάς μετέβησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα κι ένα βραχιονοφόρο
Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου ξέσπασε σήμερα το πρωί στην πάροδο Νικόλαο Μουσχοντή στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς μετέβησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα κι ένα βραχιονοφόρο.
Εντός του διαμερίσματος βρίσκονταν μια 78χρονη η οποία βγήκε μόνη της από το φλεγόμενο σπίτι ενώ η 52χρονη κόρη της έπαθε πανικό κι αρνούνταν να βγει ώσπου τελικά ένας αστυνομικός και δυο πυροσβέστες εισήλθαν εντός του σπιτιού και την έβγαλαν έξω.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» καθώς εισέπνευσαν καπνό.
Για την κατάσβεση της φωτιάς μετέβησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα κι ένα βραχιονοφόρο.
Εντός του διαμερίσματος βρίσκονταν μια 78χρονη η οποία βγήκε μόνη της από το φλεγόμενο σπίτι ενώ η 52χρονη κόρη της έπαθε πανικό κι αρνούνταν να βγει ώσπου τελικά ένας αστυνομικός και δυο πυροσβέστες εισήλθαν εντός του σπιτιού και την έβγαλαν έξω.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» καθώς εισέπνευσαν καπνό.
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