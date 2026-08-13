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Μανώλης Κουτούζης: Η ιστορία του κοσμοπολίτη και πρωτοπόρου εμπόρου του σφουγγαριού της Καλύμνου
Μανώλης Κουτούζης: Η ιστορία του κοσμοπολίτη και πρωτοπόρου εμπόρου του σφουγγαριού της Καλύμνου
Η Κάλυμνος έγινε νησί του ύψους, της αναρρίχησης, αφού υπήρξε πρώτα νησί του βάθους, της σπογγαλιείας
Ο 82χρονος Μανώλης Κουτούζης ζει από το φυσικό σφουγγάρι από το 1955 και μας αφηγείται μια ζωή που την έστιψε σαν το προϊόν του επαγγέλματός του.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, η Κάλυμνος ήταν η αδιαμφισβήτητη «πρωτεύουσα του σφουγγαριού» στον κόσμο. Η ετήσια παραγωγή φυσικού σφουγγαριού στη Μεσόγειο ξεπερνούσε τους 350 τόνους, με το νησί να κατέχει τον κυρίαρχο ρόλο και τα εμπορικά του σπίτια να έχουν ανθίσει σε Φρανκφούρτη, Αμβέρσα, Στοκχόλμη και Λονδίνο. Στα μέσα της δεκαετίας του ’60, τα εμβάσματα που έστελναν στο νησί οι σφουγγαράδες και οι έμποροι της διασποράς ανέρχονταν στα 138 δολάρια ανά κάτοικο, τέσσερις φορές πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο. Το ισοζύγιο εμπορίου του νησιού ήταν θετικό κατά 120 δολάρια ανά κάτοικο, τη στιγμή που η υπόλοιπη Ελλάδα βυθιζόταν σε ελλειμματικά εμπορικά ισοζύγια, δηλαδή δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει επαρκείς εξαγωγές. Το σφουγγάρι, με άλλα λόγια, ήταν χρυσός.
Λίγο πριν δούμε αυτές τις συνθήκες να γίνονται πραγματικότητα, στη δεκαετία του 1950 και 1960, γεννήθηκε, το 1944, ο Μανώλης Κουτούζης. Ο άνθρωπος που βοήθησε όλα τα παραπάνω να συμβούν. «Εγώ ξεκίνησα το εμπόριο σφουγγαριού το 1952 στην Κάλυμνο, σε ηλικία 7 ετών. Τα καΐκια των Καλύμνιων σφουγγαράδων έφταναν τότε ως την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Τυνησία, τη Λαμπεντούζα, την Παντελλερία, σε έναν θαλάσσιο «πάγκο» (σαν βραχονησίδα στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας, που οι σφουγγαράδες και αλιείς συνήθως αποκαλούσαν όχι μόνο τη συγκεκριμένη, αλλά και όλες με την ίδια μορφολογία, «πάγκο»). Εκεί έβρισκαν δύο από τα πλέον περιζήτητα είδη: το «Λαγόφυτο» και τον «Μαρδαπά», αλλιώς «Elephant ear». Αυτό το είδος το χρησιμοποιούσε η Ανατολική Γερμανία στην έκθεση της Λειψίας και η Τσεχοσλοβακία για τα κρύσταλλά της».
Ο πατέρας του ήταν καπετάνιος. Έστειλε τον μεγάλο γιο στο Βέλγιο «να μάθει τη δουλειά του εμπορίου των σφουγγαριών». Μετά από τρία χρόνια, ο αδερφός άνοιξε δική του επιχείρηση στη Φρανκφούρτη. Ο πατέρας εγκατέλειψε τα καΐκια κι έγινε κι αυτός έμπορος, γύρω στο 1957. Ακολούθησε κι ο μικρός αδερφός. Οι δυο τους άνοιξαν τον δρόμο του Καλύμνιου σφουγγαριού στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν ολόκληρη την ήπειρο. Τις εμπορικές τους ανάγκες κάλυπτε σύσσωμη η παραγωγή σφουγγαριού του νησιού: «Καμιά τριανταριά έμποροι σφουγγαριών από την Κάλυμνο κάλυπταν σε εξαγωγές όλη την Ευρώπη». Η οικογένεια Κουτούζη μόνη της παρήγαγε «3-4 τόνους σφουγγαριών τον χρόνο».
Ένα άκρως επικίνδυνο επάγγελμα
Αλλά πίσω από τους τόνους και τα εμβάσματα κρύβεται μια από τις σκληρότερες επαγγελματικές μοίρες που γνώρισε ποτέ ο ελληνικός κόσμος. «Δεν υπάρχει πιο δύσκολο επάγγελμα στον κόσμο», λέει. «7 μήνες σε ένα καΐκι. Πολλές φορές έβγαζαν ποντικό από το νερό για να τον πιούνε» συμπληρώνει.
Οι καταδύσεις έφταναν τα 70-80 μέτρα βάθος, χωρίς τεχνικές αποσυμπίεσης, χωρίς κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας: «Πέθαιναν ή έμεναν παράλυτοι». Το 1957 δεν έλεγαν «πέθανε», έλεγαν «έσκασε» ο σφουγγαράς, μου είπε χαρακτηριστικά. Ο δύτης «δεν τρώει όλη την ημέρα τίποτα, γιατί βουτάει όλη μέρα στα 50-60 μέτρα. Το βράδυ έτρωγαν όλοι».
Ο Κουτούζης έχει χάσει πολλούς φίλους, από 18 έως 27 χρονών. «Από τη βουτιά βγαίνεις ή παράλυτος ή πεθαμένος. Η Κάλυμνος είναι ένας βράχος. Είμαστε 20 χιλιάδες κόσμος. Από τι άλλο να ζήσουμε; Γι’ αυτό μας έχει φάει η ναυτοσύνη!» αναφέρει στη συνέντευξή του στο Travel.gr.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, η Κάλυμνος ήταν η αδιαμφισβήτητη «πρωτεύουσα του σφουγγαριού» στον κόσμο. Η ετήσια παραγωγή φυσικού σφουγγαριού στη Μεσόγειο ξεπερνούσε τους 350 τόνους, με το νησί να κατέχει τον κυρίαρχο ρόλο και τα εμπορικά του σπίτια να έχουν ανθίσει σε Φρανκφούρτη, Αμβέρσα, Στοκχόλμη και Λονδίνο. Στα μέσα της δεκαετίας του ’60, τα εμβάσματα που έστελναν στο νησί οι σφουγγαράδες και οι έμποροι της διασποράς ανέρχονταν στα 138 δολάρια ανά κάτοικο, τέσσερις φορές πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο. Το ισοζύγιο εμπορίου του νησιού ήταν θετικό κατά 120 δολάρια ανά κάτοικο, τη στιγμή που η υπόλοιπη Ελλάδα βυθιζόταν σε ελλειμματικά εμπορικά ισοζύγια, δηλαδή δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει επαρκείς εξαγωγές. Το σφουγγάρι, με άλλα λόγια, ήταν χρυσός.
Λίγο πριν δούμε αυτές τις συνθήκες να γίνονται πραγματικότητα, στη δεκαετία του 1950 και 1960, γεννήθηκε, το 1944, ο Μανώλης Κουτούζης. Ο άνθρωπος που βοήθησε όλα τα παραπάνω να συμβούν. «Εγώ ξεκίνησα το εμπόριο σφουγγαριού το 1952 στην Κάλυμνο, σε ηλικία 7 ετών. Τα καΐκια των Καλύμνιων σφουγγαράδων έφταναν τότε ως την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Τυνησία, τη Λαμπεντούζα, την Παντελλερία, σε έναν θαλάσσιο «πάγκο» (σαν βραχονησίδα στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας, που οι σφουγγαράδες και αλιείς συνήθως αποκαλούσαν όχι μόνο τη συγκεκριμένη, αλλά και όλες με την ίδια μορφολογία, «πάγκο»). Εκεί έβρισκαν δύο από τα πλέον περιζήτητα είδη: το «Λαγόφυτο» και τον «Μαρδαπά», αλλιώς «Elephant ear». Αυτό το είδος το χρησιμοποιούσε η Ανατολική Γερμανία στην έκθεση της Λειψίας και η Τσεχοσλοβακία για τα κρύσταλλά της».
Ο πατέρας του ήταν καπετάνιος. Έστειλε τον μεγάλο γιο στο Βέλγιο «να μάθει τη δουλειά του εμπορίου των σφουγγαριών». Μετά από τρία χρόνια, ο αδερφός άνοιξε δική του επιχείρηση στη Φρανκφούρτη. Ο πατέρας εγκατέλειψε τα καΐκια κι έγινε κι αυτός έμπορος, γύρω στο 1957. Ακολούθησε κι ο μικρός αδερφός. Οι δυο τους άνοιξαν τον δρόμο του Καλύμνιου σφουγγαριού στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν ολόκληρη την ήπειρο. Τις εμπορικές τους ανάγκες κάλυπτε σύσσωμη η παραγωγή σφουγγαριού του νησιού: «Καμιά τριανταριά έμποροι σφουγγαριών από την Κάλυμνο κάλυπταν σε εξαγωγές όλη την Ευρώπη». Η οικογένεια Κουτούζη μόνη της παρήγαγε «3-4 τόνους σφουγγαριών τον χρόνο».
Ένα άκρως επικίνδυνο επάγγελμα
Αλλά πίσω από τους τόνους και τα εμβάσματα κρύβεται μια από τις σκληρότερες επαγγελματικές μοίρες που γνώρισε ποτέ ο ελληνικός κόσμος. «Δεν υπάρχει πιο δύσκολο επάγγελμα στον κόσμο», λέει. «7 μήνες σε ένα καΐκι. Πολλές φορές έβγαζαν ποντικό από το νερό για να τον πιούνε» συμπληρώνει.
Οι καταδύσεις έφταναν τα 70-80 μέτρα βάθος, χωρίς τεχνικές αποσυμπίεσης, χωρίς κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας: «Πέθαιναν ή έμεναν παράλυτοι». Το 1957 δεν έλεγαν «πέθανε», έλεγαν «έσκασε» ο σφουγγαράς, μου είπε χαρακτηριστικά. Ο δύτης «δεν τρώει όλη την ημέρα τίποτα, γιατί βουτάει όλη μέρα στα 50-60 μέτρα. Το βράδυ έτρωγαν όλοι».
Ο Κουτούζης έχει χάσει πολλούς φίλους, από 18 έως 27 χρονών. «Από τη βουτιά βγαίνεις ή παράλυτος ή πεθαμένος. Η Κάλυμνος είναι ένας βράχος. Είμαστε 20 χιλιάδες κόσμος. Από τι άλλο να ζήσουμε; Γι’ αυτό μας έχει φάει η ναυτοσύνη!» αναφέρει στη συνέντευξή του στο Travel.gr.
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