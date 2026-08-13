Μύκονος: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που έκλεψαν ρολόγια αξίας 42.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Μύκονος ρολόγια Κλοπή Συλλήψεις

Μύκονος: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που έκλεψαν ρολόγια αξίας 42.000 ευρώ

Το ένα από τα δύο εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του

Μύκονος: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που έκλεψαν ρολόγια αξίας 42.000 ευρώ
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Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου η κλοπή δύο ρολογιών μεγάλης αξίας από δωμάτιο ξενοδοχειακού καταλύματος, με τις Αρχές να ταυτοποιούν ως δράστιδες δύο αλλοδαπές, ηλικίας 27 και 31 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κλοπή σημειώθηκε το πρωί της 9ης Αυγούστου, όταν οι δύο γυναίκες αφαίρεσαν από δωμάτιο όπου διέμενε 27χρονος αλλοδαπός δύο ρολόγια, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 42.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τις δύο γυναίκες και κατά την προσαγωγή τους εντόπισαν στην κατοχή τους το ένα από τα κλεμμένα ρολόγια, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.
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