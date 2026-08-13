Κάρπαθος: Συνελήφθη για κλοπή σε ξενοδοχείο και αποκαλύφθηκε ότι ήταν δραπέτης φυλακών
ΕΛΛΑΔΑ
Κάρπαθος Κλοπή Δραπέτης

Κάρπαθος: Συνελήφθη για κλοπή σε ξενοδοχείο και αποκαλύφθηκε ότι ήταν δραπέτης φυλακών

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 34χρονο αλλοδαπό μέσα σε πλοίο της γραμμής, λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί

Κάρπαθος: Συνελήφθη για κλοπή σε ξενοδοχείο και αποκαλύφθηκε ότι ήταν δραπέτης φυλακών
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Στην εξιχνίαση κλοπής από ξενοδοχειακό κατάλυμα στην Κάρπαθο προχώρησε η τοπική υποδιεύθυνση αστυνομίας, συλλαμβάνοντας έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, αναζητούνταν και ως δραπέτης σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου 2026 ο άνδρας εισήλθε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων. Από τον χώρο αφαίρεσε τιμαλφή, ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρήματα.

Μετά την καταγγελία, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 12 Αυγούστου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε πλοίο της γραμμής, λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί.

Κατά την προσαγωγή του δεν διέθετε ταξιδιωτικά έγγραφα και δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Η εξακρίβωση των πραγματικών του στοιχείων αποκάλυψε ότι δεν είχε επιστρέψει σε σωφρονιστικό κατάστημα μετά από άδεια που του είχε χορηγηθεί και αναζητούνταν ως δραπέτης.

Τα κλοπιμαία και τα χρήματα εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και αναγνωρίστηκαν από τους δικαιούχους τους.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ψευδή κατάθεση και απόδραση κρατουμένου και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.
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