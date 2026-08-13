Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καβάλα Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα περίπου στις 12:15.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
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