Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στηνΤο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα περίπου στις 12:15.Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκανμε μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούνΣημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.