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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας
Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα περίπου στις 12:15.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.
Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα περίπου στις 12:15.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.
Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
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