Με σύνθημα «δεν σας φοβόμαστε» έγινε η συγκέντρωση της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δείτε φωτογραφίες

Κυρανάκης: Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη ούτε να βανδαλίζουμε ούτε να καταστρέφουμε - Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ - Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα