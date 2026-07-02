Με σύνθημα «δεν σας φοβόμαστε» έγινε η συγκέντρωση της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δείτε φωτογραφίες
Με σύνθημα «δεν σας φοβόμαστε» έγινε η συγκέντρωση της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δείτε φωτογραφίες
Κυρανάκης: Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη ούτε να βανδαλίζουμε ούτε να καταστρέφουμε - Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ - Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα
Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο πραγματοποίησαν στελέχη και φίλοι της ΝΔ, με αφορμή τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν το «δεν σας φοβόμαστε». Έξω από το νοσοκομείο είχε τοποθετηθεί μία φωτογραφία της Βάγιας Νέστορα όπου οι παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια και άναψαν κεράκια.
Κατά τα διάρκεια της κινητοποίησης σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο ενώ ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πήγε στο σημείο με τα κεράκια και τα λουλούδια. Μίλησε με τον κόσμο που συμμετείχε στη συγκέντρωση και μπήκε ανάμεσα στην αλυσίδα με τους συγκεντρωμένους όπου και δήλωσε: «Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Αγκαλιάζει εδώ μπροστά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, τον τόπο που άφησε την τελευταία της πνοή ένα σύμβολο για την παράταξη μας, η Βάγια Νέστορα. Ούτε θα παρακινήσουμε σε βία. Και ζητάμε από τους φίλους της ΝΔ να μην υποκινήσει κανένας βία, ούτε στο πληκτρολόγιο, ούτε στα καφενεία, ούτε στις παρέες. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Αιωνία της η μνήμη».
«Εχθές το πρωί δολοφονήθηκε ένας δικός μας άνθρωπος, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, γνωρίζοντας ότι στόχος των τρομοκρατών ήταν η ίδια ως στέλεχος της ΝΔ. Δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά ως συνειδητή ψυχρή επιλογή τρομοκρατών που ήθελαν να εκδικηθούν την παράταξή μας. Η Βάγια Νέστορα για αυτούς είναι μια παράπλευρη απώλεια, όπως ήταν κάποτε ο Θάνος Αξαρλιάν. Έτσι λοιπόν για αυτούς, η απόπειρα δολοφονίας για τρία στελέχη μας, τον Ζήση, τον Σάββα και την Αφροδίτη, όπως κάποτε δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, είναι ο τρόπος με τον οποίο νομίζουν ότι θα τρομοκρατήσουν την κοινωνία μας. Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Θέλω να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα, ότι εμείς οι απλοί Νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν εκεί που ανήκουν: ισόβια στη φυλακή», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κυρανάκης και κατέληξε: «δεν σας φοβόμαστε, η ΝΔ και οι ιδέες της δεν πεθαίνουν ποτέ».
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Κάπου φτάνει! Χτίζουμε μια ευρωπαϊκή Ελλάδα που σε ένα χρόνο θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ, απαλλαγμένη από όλες τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Θα αφήσουμε ότι μας στράβωσε πίσω και θα τα φτιάξουμε όλα σωστά. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα έχει παρελθόν αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν θα έχει μέλλον. Η τρομοκρατία δεν θα έχει μέλλον στην Ελλάδα».
Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν το «δεν σας φοβόμαστε». Έξω από το νοσοκομείο είχε τοποθετηθεί μία φωτογραφία της Βάγιας Νέστορα όπου οι παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια και άναψαν κεράκια.
Κατά τα διάρκεια της κινητοποίησης σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο ενώ ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πήγε στο σημείο με τα κεράκια και τα λουλούδια. Μίλησε με τον κόσμο που συμμετείχε στη συγκέντρωση και μπήκε ανάμεσα στην αλυσίδα με τους συγκεντρωμένους όπου και δήλωσε: «Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Αγκαλιάζει εδώ μπροστά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, τον τόπο που άφησε την τελευταία της πνοή ένα σύμβολο για την παράταξη μας, η Βάγια Νέστορα. Ούτε θα παρακινήσουμε σε βία. Και ζητάμε από τους φίλους της ΝΔ να μην υποκινήσει κανένας βία, ούτε στο πληκτρολόγιο, ούτε στα καφενεία, ούτε στις παρέες. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Αιωνία της η μνήμη».
«Εχθές το πρωί δολοφονήθηκε ένας δικός μας άνθρωπος, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, γνωρίζοντας ότι στόχος των τρομοκρατών ήταν η ίδια ως στέλεχος της ΝΔ. Δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά ως συνειδητή ψυχρή επιλογή τρομοκρατών που ήθελαν να εκδικηθούν την παράταξή μας. Η Βάγια Νέστορα για αυτούς είναι μια παράπλευρη απώλεια, όπως ήταν κάποτε ο Θάνος Αξαρλιάν. Έτσι λοιπόν για αυτούς, η απόπειρα δολοφονίας για τρία στελέχη μας, τον Ζήση, τον Σάββα και την Αφροδίτη, όπως κάποτε δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, είναι ο τρόπος με τον οποίο νομίζουν ότι θα τρομοκρατήσουν την κοινωνία μας. Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Θέλω να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα, ότι εμείς οι απλοί Νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν εκεί που ανήκουν: ισόβια στη φυλακή», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κυρανάκης και κατέληξε: «δεν σας φοβόμαστε, η ΝΔ και οι ιδέες της δεν πεθαίνουν ποτέ».
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Κάπου φτάνει! Χτίζουμε μια ευρωπαϊκή Ελλάδα που σε ένα χρόνο θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ, απαλλαγμένη από όλες τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Θα αφήσουμε ότι μας στράβωσε πίσω και θα τα φτιάξουμε όλα σωστά. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα έχει παρελθόν αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν θα έχει μέλλον. Η τρομοκρατία δεν θα έχει μέλλον στην Ελλάδα».
«Βρισκόμαστε εδώ για δύο λόγους: αφενός για να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στην Αφροδίτη Νέστορα, ένα στέλεχος της ΝΔ, μια μαχήτρια, που είδε μπροστά στα μάτια της να δολοφονείται η μητέρα της από αναρχικούς, από ακροαριστερούς, από όλους αυτούς που λυμαίνονται και προσπαθούν να δημιουργούν άβατα στην Ελλάδα. Απέναντι σε όλους αυτούς η κυβέρνηση της ΝΔ έχει καταβάλλει μια σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη που δεν υπάρχει καμία κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο. Και θεωρούμε ότι αυτό που έγινε εχθές ήταν αντίποινα σε όλη αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι το μηδενική ανοχή θα πρέπει να πάψει να είναι ένα σύνθημα σε μακέτες στα social media και να γίνει πράξη από την πολιτεία και την κυβέρνηση της ΝΔ», δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου.
Από την πλευρά του ο βουλευτής ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, δήλωσε: «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να γίνει σαφές στον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν ορισμένες μορφές υποτιθέμενης πολιτικής δήλωσης διαμαρτυρίας είτε πολιτικής πράξης που η Αριστερά θεωρεί φυσιολογικές. Όλα τα κόμματα της Αριστεράς έχουν εγκατεστημένη μέσα στη δική τους πολιτική βούληση ορισμένες μορφές διαμαρτυρίας που ανέρχονται. Και μία από αυτές είναι αυτή, να χτυπάμε τα σπίτια και τα γραφεία των βουλευτών και των στελεχών της Δεξιάς, επειδή έτσι θέλουμε. Επειδή έτσι γουστάρουμε. Να ρίχνουμε τρικάκια, μπογιές. Είναι επικίνδυνα γιατί μετά τα τρικάκια και τις μπογιές που έχουμε δει όλοι στα γραφεία μας και ορισμένοι στα σπίτια, έρχονται τα γκαζάκια. Θα σας εξηγήσουν νομικοί ότι αυτός που βάζει γκαζάκι ξέρει ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη ζωή, άρα είναι δυνητικός δολοφόνος. Δεδομένος ενδεχόμενος δόλος. Πράγμα που σημαίνει ότι αν καταλήξει έτσι όπως κατέληξε, έχουμε να κάνουμε με δολοφονία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δολοφόνοι και όσοι δεν τους καταδικάζουν είναι συνεργοί».
«Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες καλύπτουν αυτά εδώ και τα ανέχονται. Και αυτοί όλοι, όλοι όσοι λέγονται αριστεροί, θα πρέπει αύριο να απολογηθούν, να ζητήσουν συγγνώμη και συγχρόνως να καταδικάσουν», συμπλήρωσε.
«Δυστυχώς είμαστε σήμερα εδώ, θρηνεί η παράταξη ένα μέλος και φυσικά η Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της τόσο άδικα στον βωμό μιας τυφλής δολοφονικής επίθεσης. Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα γκαζάκι για να καταλάβουμε τι σημαίνουν τυφλές επιθέσεις. Ακόμα και το να πηγαίνει κάποιος σπίτι σου και να πετάει τρικάκια. Το σπίτι είναι ιερό, πρέπει να το καταλάβουμε. Να σταματήσει να υπάρχει ανοχή. Δεν πρέπει να γυρνάμε την πλάτη σε τέτοιες επιθέσεις. Σήμερα είναι η Αφροδίτη Νέστορα, ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο Σάββας Αναστασιάδης, αύριο θα είναι ένας από εμάς. Περιμένουμε από όλη την αντιπολίτευση να καταδικάσει όχι μόνο τα γκαζάκια, ακόμα και τα τρικάκια», δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παναγιώτης Λεμπέσης.
«Η σημερινή δράση είναι πράξη συμπαράστασης προς τη φίλη μας Αφροδίτη Νέστορα, για τον άδικο χαμό της μητέρας της. Η βία δεν πρόκειται να περάσει. Η πολιτική αντιπαράθεση, ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της Δημοκρατίας. Οι βίαιες πράξεις, πράξεις τρομοκρατίας και εκφοβισμού δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία. Να ξέρουν όλοι όσοι πράττουν τέτοιες πράξεις θα μας βρουν απέναντί τους. Δεν τους φοβόμαστε. Συνεχίζουμε πιο ενωμένοι, με μεγαλύτερη συσπείρωση», ανέφερε από την πλευρά του ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του νομού Θεσσαλονίκης.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέβη χθες στη Θεσσαλονίκη ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Στο κάλεσμα για συγκέντρωση, η ΝΔ ανέφερε πως «η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη ΝΔ με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας. Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους».
Η συγκέντρωση έγινε για να τιμηθεί η «μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας τής Αφροδίτης» ενώ στη ΝΔ σημειώνουν πως «ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία», τονίζοντας πως «δεν σας φοβόμαστε».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο:
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