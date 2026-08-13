Τραγωδία στην Κινέτα: 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
Κινέτα Ηλικιωμένος

Τραγωδία στην Κινέτα: 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Τραγωδία στην Κινέτα: 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κινέτας, όπου ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας korinthostv.gr , ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το πρωί της Πέμπτης (13/8), με τις αρμόδιες Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για το περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο, χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμενικό έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του 75χρονου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης