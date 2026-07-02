Στη Μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα
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Αφροδίτη Νέστορα Θεσσαλονίκη Εγκαύματα Εμπρηστική επίθεση

Στη Μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα

Υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης στο σπίτι της - Ο πατέρας της αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο

Στη Μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα
Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μέχρι τώρα νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο. Έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στο σπίτι της στην περιοχή της Ανάληψης. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της, Βάγια.

Στη συγκεκριμένη μονάδα οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια, ενώ όπως έγινε γνωστό αναπνέει χωρίς υποστήριξη.

Ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Επιπλέον, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας, όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία, όμως, μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

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