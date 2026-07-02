Στη Μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα

Υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης στο σπίτι της - Ο πατέρας της αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο