Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές στην Χαλκίδα, δείτε εικόνες και βίντεο
Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές στην Χαλκίδα, δείτε εικόνες και βίντεο
Οι εικόνες με τα νεκρά ψάρια κατά μήκος της ακτής προκαλούν προβληματισμό – Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια του φαινομένου
Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Ροδιές στη Χαλκίδα, καθώς μεγάλος αριθμός νεκρών ψαριών ξεβράστηκε στην ακτή.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της τοπικής ιστοσελίδας evima.gr, δεκάδες νεκρά ψάρια έχουν συγκεντρωθεί σε σημεία κατά μήκος της ακτογραμμής, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη αλλά και ανησυχία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον μαζικό θάνατο των ψαριών και τον εκβρασμό τους στην παραλία.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της τοπικής ιστοσελίδας evima.gr, δεκάδες νεκρά ψάρια έχουν συγκεντρωθεί σε σημεία κατά μήκος της ακτογραμμής, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη αλλά και ανησυχία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον μαζικό θάνατο των ψαριών και τον εκβρασμό τους στην παραλία.
Δείτε εικόνες και βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα