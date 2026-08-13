Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές στην Χαλκίδα, δείτε εικόνες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ψάρια Χαλκίδα

Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές στην Χαλκίδα, δείτε εικόνες και βίντεο

Οι εικόνες με τα νεκρά ψάρια κατά μήκος της ακτής προκαλούν προβληματισμό – Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια του φαινομένου

Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές στην Χαλκίδα, δείτε εικόνες και βίντεο
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Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Ροδιές στη Χαλκίδα, καθώς μεγάλος αριθμός νεκρών ψαριών ξεβράστηκε στην ακτή.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της τοπικής ιστοσελίδας evima.gr, δεκάδες νεκρά ψάρια έχουν συγκεντρωθεί σε σημεία κατά μήκος της ακτογραμμής, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη αλλά και ανησυχία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον μαζικό θάνατο των ψαριών και τον εκβρασμό τους στην παραλία.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές στην Χαλκίδα, δείτε εικόνες και βίντεο
Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές στην Χαλκίδα, δείτε εικόνες και βίντεο


Παραλία της Εύβοιας γέμισε με νεκρά ψάρια
1 ΣΧΟΛΙΟ

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