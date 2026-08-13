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Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 - 2027: Ξεκινά την Παρασκευή 14/8 η υποβολή δήλωσης προτίμησης περιοχών
Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 - 2027: Ξεκινά την Παρασκευή 14/8 η υποβολή δήλωσης προτίμησης περιοχών
Βγήκε η πρόσκληση για υποβολή αίτησης - δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2026-2027, μπείτε εδώ
Ξεκινά από την Παρασκευή 14/8 η διαδικασία για τις προσλήψεις αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2026-2027, καθώς το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σήμερα 13/8 τις σχετικές προσκλήσεις τόσο για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, με την υπό στοιχεία 107933/Ε1/13-08-2026 (ΑΔΑ: 9ΖΥΡ46ΝΚΠΔ-ΓΨΩ) πρόσκληση,
καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες στους:
(α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.),
(β) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 των Προκηρύξεων 1ΓΤ/2024 και 2ΓΔ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 2362/26-6-2025, Γ΄ 1420/11-4-2025),
(γ) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων Ε.Α.Ε. ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025, (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 3363/8-7-2026 και Γ΄ 2251/7-5-2026),
να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών/τριών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα Μουσικά Σχολεία, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στα Πρότυπα/Πειραματικά σχολεία, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), και στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα, για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 14 έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
Διαβάστε την απόφαση, εδώ.
Από την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, ξεκινά και η υποβολή δήλωσης προτίμησης για τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προκειμένου να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2026-27.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Ειδικότερα, καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες:
α) στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της προκήρυξης 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄2989/16-6-2026 και αναμορφώθηκαν με το ΦΕΚ Γ΄ 3755/27-7-2026 (για τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25 και ΠΕ30) και
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, με την υπό στοιχεία 107933/Ε1/13-08-2026 (ΑΔΑ: 9ΖΥΡ46ΝΚΠΔ-ΓΨΩ) πρόσκληση,
καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες στους:
(α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.),
(β) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 των Προκηρύξεων 1ΓΤ/2024 και 2ΓΔ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 2362/26-6-2025, Γ΄ 1420/11-4-2025),
(γ) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων Ε.Α.Ε. ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025, (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 3363/8-7-2026 και Γ΄ 2251/7-5-2026),
να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών/τριών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα Μουσικά Σχολεία, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στα Πρότυπα/Πειραματικά σχολεία, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), και στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα, για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 14 έως και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.
Διαβάστε την απόφαση, εδώ.
Από την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, ξεκινά και η υποβολή δήλωσης προτίμησης για τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προκειμένου να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2026-27.
Υπουργείο Παιδείας: Βγήκε η πρόσκληση και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Ειδικότερα, καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες:
α) στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της προκήρυξης 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄2989/16-6-2026 και αναμορφώθηκαν με το ΦΕΚ Γ΄ 3755/27-7-2026 (για τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25 και ΠΕ30) και
β) στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ υποψήφιων μελών ΕΒΠ του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της προκήρυξης 1ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 2281/7-5-2026 και αναμορφώθηκε με το ΦΕΚ Γ΄3703/22-7-2026
να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτών/τριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθώς και στη γενική και εκκλησιαστική εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Η σχετική πρόσκληση, εδώ.
να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτών/τριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθώς και στη γενική και εκκλησιαστική εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Η σχετική πρόσκληση, εδώ.
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