Συνελήφθη 60χρονη για καλλιέργεια κάνναβης στη Ρόδο, κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Κάνναβη

Συνελήφθη 60χρονη για καλλιέργεια κάνναβης στη Ρόδο, κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια

Σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου

Συνελήφθη 60χρονη για καλλιέργεια κάνναβης στη Ρόδο, κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια
Στη σύλληψη 60χρονης αλλοδαπής προχώρησαν χθες στη Ρόδο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης.

Έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων και επιτήρηση, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία της, όπου εντοπίστηκαν σε εξωτερικό χώρο δέκα δενδρύλλια κάνναβης. Τα φυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Σε βάρος της 60χρονης σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Συνελήφθη 60χρονη για καλλιέργεια κάνναβης στη Ρόδο, κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια

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