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Πάνω από 340 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη το τελευταίο 48ωρο, μόνο σήμερα διασώθηκαν 200 άτομα
Πάνω από 340 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη το τελευταίο 48ωρο, μόνο σήμερα διασώθηκαν 200 άτομα
Μπαράζ επιχειρήσεων νότια των Καλών Λιμένων – Επτά λέμβοι εντοπίστηκαν χθες και σήμερα με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού
Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν περίπου 113 μετανάστες σε δύο λέμβους, σε απόσταση 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.
Τον εντοπισμό πραγματοποίησε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex και ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικά σκάφη του Λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στη δεύτερη χρονικά σημερινή επιχείρηση εντοπίστηκαν ακόμη 87 μετανάστες σε δύο λέμβους, περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια και νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτήν την περίπτωση οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Ειδικότερα, σε τρεις διαφορετικές λέμβους επέβαιναν 32, 69 και 46 άτομα αντίστοιχα.
Οι λέμβοι εντοπίστηκαν με τη συνδρομή εναέριων μέσων της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της Frontex και του Λιμενικού Σώματος, με προορισμό το λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν χθες και σήμερα νότια της Κρήτης ανέρχεται στους 347, επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση που καταγράφεται στις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν περίπου 113 μετανάστες σε δύο λέμβους, σε απόσταση 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.
Τον εντοπισμό πραγματοποίησε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex και ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικά σκάφη του Λιμενικού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στη δεύτερη χρονικά σημερινή επιχείρηση εντοπίστηκαν ακόμη 87 μετανάστες σε δύο λέμβους, περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια και νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτήν την περίπτωση οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Άλλα 147 άτομα είχαν διασωθεί χθεςΣημειώνεται πως οι σημερινές επιχειρήσεις έρχονται να προστεθούν σε εκείνες που είχαν πραγματοποιηθεί χθες στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, όπου διασώθηκαν συνολικά 147 μετανάστες.
Ειδικότερα, σε τρεις διαφορετικές λέμβους επέβαιναν 32, 69 και 46 άτομα αντίστοιχα.
Οι λέμβοι εντοπίστηκαν με τη συνδρομή εναέριων μέσων της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της Frontex και του Λιμενικού Σώματος, με προορισμό το λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν χθες και σήμερα νότια της Κρήτης ανέρχεται στους 347, επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση που καταγράφεται στις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή.
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