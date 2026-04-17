Βίντεο: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια Αργοστολίου, περιμένει αν θα προφυλακιστούν οι τρεις που κατηγορούνται για τον θάνατο της Μυρτώς

Αυτό που παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ο 26χρονος ήταν πως στην αρχή είχε πει ψέματα πως δεν ήταν μαζί με την 19χρονη το μοιραίο βράδυ.



«Μου χτύπησαν την πόρτα για να ζητήσουν βοήθεια»



Ο 22χρονος Αλβανός ο οποίος βρέθηκε τελευταίος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έζησε τις τελευταίες της ώρες η 19χρονη παραδέχθηκε στην ανακρίτρια τη γνωριμία του με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, αλλά αρνείται πως γνωρίζει τον 23χρονο και την άτυχη Μυρτώ.



Όσο για το πώς βρέθηκε στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ, ανέφερε πως αυτό ήταν τυχαίο, καθώς είχε πάει να συναντήσει άλλο άτομο που διέμενε εκεί για τις μέρες του Πάσχα, ενώ χαρακτήρισε και την κατηγορία εις βάρος του άδικη.



«Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια» αναφέρει στην κατάθεσή του



«Εγώ, δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή είχα κανονίσει να βρεθώ με τους άλλους κατηγορούμενους ή την 19χρονη. Ναι, γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί τις ημέρες του Πάσχα. Δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους κατηγορούμενους. Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια.



Όντως, πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Φαίνεται στο βίντεο ότι, όταν κατεβαίνω τις σκάλες , κρατάω το μπουφάν της 19χρονης. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα. Δεν τη γνωρίζω την κοπέλα. Αν δείτε τις κλήσεις προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν. Δεν με αφορά τι έκαναν μέσα στο δωμάτιο, γιατί δεν ήμουν εκεί, παρά μόνο όταν με κάλεσαν για βοήθεια. Είναι άδικη η κατηγορία σε βάρος μου».



Με σκυμμένα κεφάλια έφτασαν οι κατηγορούμενοι στα δικαστήρια