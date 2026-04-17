Βίντεο: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια Αργοστολίου, περιμένει αν θα προφυλακιστούν οι τρεις που κατηγορούνται για τον θάνατο της Μυρτώς
Ανακριτής και εισαγγελέας συσκέπτονται και εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να ανακοινώσουν αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι και με ποιους όρους. Πλήθος κόσμου βρίσκεται έξω από τα δικαστήρια εν αναμονή της απόφασης, όπως φαίνεται στα βίντεο του protothema.gr:
«Εγώ αγόρασα ναρκωτικά»
Υπενθυμίζεται πως ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η 19χρονη Μυρτώ. «Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση» υποστήριξε στην απολογία του.Σύμφωνα με την εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, ο 26χρονος ανέφερε πως η δεύτερη φορά που έκαναν χρήση τοποθετείται χρονικά περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να μην δείχνει καλά στην υγεία της.
Όσον αφορά, τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκαν τα ναρκωτικά, σημείωσε στην κατάθεσή του, πως συνέβαλαν όλοι και δεν τα πλήρωσε μόνος του, ενώ εκείνος έκανε την επαφή με τον άνθρωπο από τον οποίο προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες.
Στη συνέχεια ανέφερε στην απολογία του πως νόμιζε ότι η 19χρονη Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση όταν την είδε να μην είναι καλά, βάζοντας το χέρι του στο στόμα της του προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Μάλιστα, σημείωσε πως έχει δαγκώματα από τα δόντια της Μυρτώς στα δάχτυλά του και γι' αυτό έχει ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του.
Αναφερόμενος στον φίλο του ο οποίος βρέθηκε τελευταίος στο δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκαν όλα, είπε πως τον ειδοποίησε εκείνος όταν είδε ότι η κατάσταση εξελίσσεται άσχημα και πως εντελώς τυχαία, εκείνος ήταν με μια κοπέλα στο δωμάτιο με το νούμερο 11 το οποίο βρισκόταν δίπλα από το δικό τους.
Στη συνέχεια, της κατάθεσής του, ανέφερε πως ο φίλος του πήγε μπροστά, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές και δημοσίευσε χθες το protothema.gr, προκειμένου να ανοίξει τις πόρτες και εκείνος ήταν που κατέβασε την 19χρονη Μυρτώ στην αγκαλιά του.
Όπως είπε, την άφησε πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασε με το παλτό που κρατούσε ο 22χρονος, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ. Τότε, την παρέδωσαν οι δυο τους στους διασώστες προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ υποστηρίζει πως δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη.
Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής με σκυμμένα κεφάλια οι τρεις συλληφθέντες (22, 23 και 26 ετών) για την υπόθεση θανάτου της 19χρονη. Υπενθυμίζεται πως σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.
«Μου χτύπησαν την πόρτα για να ζητήσουν βοήθεια»
Ο 22χρονος Αλβανός ο οποίος βρέθηκε τελευταίος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έζησε τις τελευταίες της ώρες η 19χρονη παραδέχθηκε στην ανακρίτρια τη γνωριμία του με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, αλλά αρνείται πως γνωρίζει τον 23χρονο και την άτυχη Μυρτώ.
Όσο για το πώς βρέθηκε στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ, ανέφερε πως αυτό ήταν τυχαίο, καθώς είχε πάει να συναντήσει άλλο άτομο που διέμενε εκεί για τις μέρες του Πάσχα, ενώ χαρακτήρισε και την κατηγορία εις βάρος του άδικη.
«Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια» αναφέρει στην κατάθεσή του, ενώ σε άλλο σημείο φέρεται να προσθέτει: «Αν δείτε τις κλήσεις προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν».
«Εγώ, δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή είχα κανονίσει να βρεθώ με τους άλλους κατηγορούμενους ή την 19χρονη. Ναι, γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί τις ημέρες του Πάσχα. Δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους κατηγορούμενους. Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια.
Όντως, πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Φαίνεται στο βίντεο ότι, όταν κατεβαίνω τις σκάλες , κρατάω το μπουφάν της 19χρονης. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα. Δεν τη γνωρίζω την κοπέλα. Αν δείτε τις κλήσεις προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν. Δεν με αφορά τι έκαναν μέσα στο δωμάτιο, γιατί δεν ήμουν εκεί, παρά μόνο όταν με κάλεσαν για βοήθεια. Είναι άδικη η κατηγορία σε βάρος μου».
Με σκυμμένα κεφάλια έφτασαν οι κατηγορούμενοι στα δικαστήρια
Πρώτος έφτασε με σκυμμένο κεφάλι ο 26χρονος αρσιβαρίστας και ακολούθησαν οι άλλοι δύο φορώντας κουκούλες και αλεξίσφαιρα.
