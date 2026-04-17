«Μου χτύπησαν την πόρτα για να ζητήσουν βοήθεια»: Αρνείται κάθε εμπλοκή στη χρήση ουσιών και τον θάνατο της Μυρτώς ο 22χρονος

Η κατάθεση του 22χρονου στην ανακρίτρια

Αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του ο 22χρονος Αλβανός ο οποίος βρέθηκε τελευταίος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έζησε τις τελευταίες της ώρες η 19χρονη Μυρτώ από την Κεφαλονιά . Ο νεαρός παραδέχθηκε στην ανακρίτρια τη γνωριμία του με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, αλλά αρνείται πως γνωρίζει τον 23χρονο και την άτυχη Μυρτώ.Όσο για το πώς βρέθηκε στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ, ανέφερε πως αυτό ήταν τυχαίο, καθώς είχε πάει να συναντήσει άλλο άτομο που διέμενε εκεί για τις μέρες του Πάσχα, ενώ χαρακτήρισε και την κατηγορία εις βάρος του άδικη.«Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια» αναφέρει στην κατάθεσή του, ενώ σε άλλο σημείο φέρεται να προσθέτει: «Αν δείτε τις κλήσεις προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν».«Εγώ, δεν πήγα στο ξενοδοχείο επειδή είχα κανονίσει να βρεθώ με τους άλλους κατηγορούμενους ή την 19χρονη. Ναι, γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί τις ημέρες του Πάσχα. Δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους κατηγορούμενους. Δεν κατανάλωσα μαζί τους ούτε αλκοόλ ούτε έκανα χρήση. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια.Όντως, πήγα να βοηθήσω και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Φαίνεται στο βίντεο ότι, όταν κατεβαίνω τις σκάλες , κρατάω το μπουφάν της 19χρονης. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα. Δεν τη γνωρίζω την κοπέλα. Αν δείτε τις κλήσεις προκύπτει ότι δεν είχα καμία συνεννόηση μαζί τους πριν. Δεν με αφορά τι έκαναν μέσα στο δωμάτιο, γιατί δεν ήμουν εκεί, παρά μόνο όταν με κάλεσαν για βοήθεια. Είναι άδικη η κατηγορία σε βάρος μου».

«Νόμιζα ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση» υποστήριξε στην απολογία του ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας



Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η 19χρονη Μυρτώ. «Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση» υποστήριξε στην απολογία του.



Σύμφωνα με την εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, ο 26χρονος ανέφερε πως η δεύτερη φορά που έκαναν χρήση τοποθετείται χρονικά περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να μην δείχνει καλά στην υγεία της.

Ο φίλος του έμενε στο διπλανό δωμάτιο