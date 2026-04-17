Με όπλο και δέσμη χαρτονομισμάτων πόζαρε στα social media ο πρώην αρσιβαρίστας που κατηγορείται για τον θάνατο της Μυρτώς, δείτε φωτογραφίες
Ο 26χρονος παραδέχτηκε στην κατάθεσή του ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η 19χρονη
Νέα διάσταση για το παρελθόν του πρώην αρσιβαρίστα που κατηγορείται για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά δίνουν φωτογραφίες που δημοσίευε στα social media με χαρτονομίσματα και όπλο.
Ο 26χρονος παραδέχτηκε στην κατάθεσή του ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η 19χρονη Μυρτώ και ισχυρίστηκε πως «νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση». Στο μεταξύ, το MEGA δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες του αρσιβαρίστα που τον δείχνουν να κρατά χαρτονομίσματα και όπλο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μία εμφανίζεται ο 26χρονος να κρατά μία δέσμη χαρτονομισμάτων, ενώ στην άλλη με χαρτονομίσματα των 100 και των 500 ευρώ.
Σε ακόμα μία φωτογραφία, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ποζάρει με έναν φίλο του ενώ κρατά ένα όπλο.
Υπενθυμίζεται πως το protothema.gr, είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο αποκαλύπτεται η συμμετοχή του πρώην αρσιβαρίστα σε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί το 2024 στην Κεφαλονιά. Στο οπτικό υλικό καταγράφεται ξεκάθαρα η στιγμή κατά την οποία τρία άτομα σηκώνουν με τα χέρια περιπολικό της ΕΛΑΣ, προκειμένου να το μετακινήσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατασχεμένο όχημα. Μεταξύ αυτών, βρίσκεται και ο πρώην αρσιβαρίστας.
Συγκεκριμένα, το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 3 Απριλίου 2024, όταν ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί έξω από Αστυνομικό Τμήμα του νησιού. Εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό καθώς εκείνη τη στιγμή υπήρχε μόνο ένας φρουρός οι δράστες είχαν εισέλθει στο κτήριο και είχαν κατευθυνθεί προς τον χώρο όπου βρισκόταν ακινητοποιημένο όχημα που αναζητούσαν. Αφού είχαν μετακινήσει το περιπολικό που τους εμπόδιζε, χρησιμοποιώντας κατά πληροφορίες εφεδρικό κλειδί, είχαν θέσει σε λειτουργία το κατασχεμένο αυτοκίνητο και είχαν αποχωρήσει από το σημείο.
Την μετέφερε στα χέρια λιπόθυμηΟ 26χρονος αρσιβαρίστας, που έχει συλληφθεί μαζί με άλλα δύο άτομα, για την συμμετοχή του στην υπόθεση, είναι αυτός που σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου φαίνεται να κουβαλά στα χέρια του την Μυρτώ, όπου εμφανίζεται η 19χρονη να μην έχει τις αισθήσεις της.
Στα βίντεο καταγράφεται μεταξύ άλλων η στιγμή που φτάνει στο ξενοδοχείο η νεαρή γυναίκα αλλά και η στιγμή που μεταφέρεται έξω από αυτό, ενώ εμφανίζεται να μην έχει τις αισθήσεις της.
Στο πρώτο βίντεο, στις 04:31, αποτυπώνεται καρέ καρέ ο πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών να μεταφέρει την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της, από το ξενοδοχείο προς την πλατεία της περιοχής, όπου στη συνέχεια την εγκατέλειψαν.
Σε άλλο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, η 19χρονη φαίνεται, νωρίτερα, να φτάνει στο ξενοδοχείο στις 00:27 τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου και μαζί με έναν άνδρα που φοράει γκρι ζακέτα ανεβαίνουν τις σκάλες.
Υπενθυμίζεται πως μία νεαρή, μετά τον θάνατο της Μυρτώς, πέρασε το κατώφλι των Αρχών και κατήγγειλε πως έχει υποψίες ότι ο 26χρονος πρώην αθλητής της είχε ρίξει στο ποτό της το αποκαλούμενο «χάπι βιασμού».
Καταγγελία ότι έριξε στο ποτό γυναίκας «χάπι βιασμού»
Συγκεκριμένα, η 31χρονη κοπέλα κατήγγειλε ένα περιστατικό που της είχε συμβεί το καλοκαίρι του 2022. Όπως περιέγραψε, το βράδυ εκείνης της ημέρας είχε μεταβεί μόνη της σε ένα καφέ-μπαρ στο Αργοστόλι ώστε να πιει ένα ποτό καθώς εκείνη την περίοδο είχε χωρίσει από μία μακροχρόνια σχέση.
Αφού κατανάλωσε ένα με δύο ποτά ξαφνικά τα πάντα έσβησαν και το μόνο που θυμάται είναι ότι ξύπνησε την επόμενη μέρα στο σπίτι της, με πλήρη αμνησία.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Την επόμενη μέρα με πληροφόρησαν οικεία μου πρόσωπα ότι, ενώ βρισκόμουν στο μπαρ, με είχε πλησιάσει ένα νεαρό άτομο που λέγεται (αναφέρει τον πρώην αθλητή), τον οποίο απλά γνώριζα φατσικά και μετά από μικρό διάστημα άρχιζα να χορεύω μαζί του και να με φιλάει, πράξεις τις οποίες εγώ ποτέ δεν έκανα.»
»Την επόμενη μέρα που ξύπνησα, όπως προείπα, δεν θυμόμουν το παραμικρό, ούτε πως πήγα στην οικία μου με το όχημα μου, αλλά επειδή ένιωθα μόνο ζάλη, δεν είχα άλλα συμπτώματα κακουχίας, ούτε χτυπήματα, ή άλλα σημάδια κακοποίησης, δεν ανέφερα πουθενά το γεγονός, ούτε καν στους γονείς μου. Ακούγοντας σήμερα όμως σχετικά με τον θάνατο μίας νεαρής κοπέλας με εμπλεκόμενο τον ανωτέρω θεώρησα ότι πρέπει να αναφέρω το περιστατικό», κατέληξε.
