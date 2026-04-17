Με όπλο και δέσμη χαρτονομισμάτων πόζαρε στα social media ο πρώην αρσιβαρίστας που κατηγορείται για τον θάνατο της Μυρτώς, δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο

Συγκεκριμένα, το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 3 Απριλίου 2024, όταν ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί έξω από Αστυνομικό Τμήμα του νησιού.

Εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό καθώς εκείνη τη στιγμή υπήρχε μόνο ένας φρουρός οι δράστες είχαν εισέλθει στο κτήριο και είχαν κατευθυνθεί προς τον χώρο όπου βρισκόταν ακινητοποιημένο όχημα που αναζητούσαν.

Αφού είχαν μετακινήσει το περιπολικό που τους εμπόδιζε, χρησιμοποιώντας κατά πληροφορίες εφεδρικό κλειδί, είχαν θέσει σε λειτουργία το κατασχεμένο αυτοκίνητο και είχαν αποχωρήσει από το σημείο.