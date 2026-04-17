«Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά, νόμιζα ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση» υποστήριξε στην απολογία του ο 26χρονος αρσιβαρίστας
«Έβαλα το χέρι μου στο στόμα της για να μην της γυρίσει η γλώσσα» - Τι είπε για τον τρίτο κατηγορούμενο που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο
Ο 26χρονος αρσιβαρίστας παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η 19χρονη Μυρτώ. «Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση» υποστήριξε στην απολογία του.
Σύμφωνα με την εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, ο 26χρονος ανέφερε πως η δεύτερη φορά που έκαναν χρήση τοποθετείται χρονικά περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να μην δείχνει καλά στην υγεία της.
Όσον αφορά, τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκαν τα ναρκωτικά, σημείωσε στην κατάθεσή του, πως συνέβαλαν όλοι και δεν τα πλήρωσε μόνος του, ενώ εκείνος έκανε την επαφή με τον άνθρωπο από τον οποίο προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες.
Στη συνέχεια ανέφερε στην απολογία του πως νόμιζε ότι η 19χρονη Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση όταν την είδε να μην είναι καλά, βάζοντας το χέρι του στο στόμα της του προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Μάλιστα, σημείωσε πως έχει δαγκώματα από τα δόντια της Μυρτώς στα δάχτυλά του και γι' αυτό έχει ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του.
Στη συνέχεια, της κατάθεσής του, ανέφερε πως ο φίλος του πήγε μπροστά, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές και δημοσίευσε χθες το protothema.gr, προκειμένου να ανοίξει τις πόρτες και εκείνος ήταν που κατέβασε την 19χρονη Μυρτώ στην αγκαλιά του.
Όπως είπε, την άφησε πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασε με το παλτό που κρατούσε ο 22χρονος, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ. Τότε, την παρέδωσαν οι δυο τους στους διασώστες προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ υποστηρίζει πως δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη.
Αυτό που παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ο 26χρονος αρσιβαρίστας, ήταν πως στην αρχή είχε πει ψέματα πως δεν ήταν μαζί με την 19χρονη το μοιραίο βράδυ.
Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής με σκυμμένα κεφάλια οι τρεις συλληφθέντες (22, 23 και 26 ετών) για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς.
Υπενθυμίζεται πως σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.
Ο φίλος του έμενε στο διπλανό δωμάτιοΑναφερόμενος στον φίλο του ο οποίος βρέθηκε τελευταίος στο δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκαν όλα, είπε πως τον ειδοποίησε εκείνος όταν είδε ότι η κατάσταση εξελίσσεται άσχημα και πως εντελώς τυχαία, εκείνος ήταν με μια κοπέλα στο δωμάτιο με το νούμερο 11 το οποίο βρισκόταν δίπλα από το δικό τους.
Με σκυμμένα κεφάλια έφτασαν οι κατηγορούμενοι στα δικαστήρια
Πρώτος έφτασε με σκυμμένο κεφάλι ο 26χρονος αρσιβαρίστας και ακολούθησαν οι άλλοι δύο φορώντας κουκούλες και αλεξίσφαιρα.
«Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, από πλευράς της οικογένειας του δικού μου εντολέα για την απώλεια της ζωής της 19χρονης. Είναι συγκλονιστική η υπόθεση αυτή. Θέλω να σας πω ότι για τον άνθρωπο, τον οποίο εκπροσωπώ, δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό. Χρονικά εμφανίζεται 3 ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα. Ο εντολέας μου εμφανίζεται στις 3.30 και διαμένει σε άλλο δωμάτιο με άλλο πρόσωπο που θα δηλωθεί κανονικά στο πλαίσιο της διεξαχθείσας ανακρίσεως ώστε να φανεί ότι δεν έχει καμία σχέση. Του ζητάνε βοήθεια στις 4.20 γεγονός της κρίσης που παθαίνει και χάνει τις αισθήσεις της η κοπέλα. Του χτυπούν την πόρτα και του ζητούν βοήθεια .Αυτή είναι ουσιαστικά η δική του εμπλοκή», ανέφερε.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Μυρτώς και η πολιτεία και ο υπουργός , ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που ήταν ; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε την πήρε την κοπέλα, ήταν ήδη ζωντανή. Τώρα από κει και πέρα, ερευνήστε το, να μας πείτε κι εμάς τι έγινε.
Ο εντολέας μου πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του Την κατέβασαν κάτω για να έρθει ασθενοφόρο να τη πάρει. Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και καθάριζε το δωμάτιο. Δεν ξέρω τι καθάριζαν κι ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Το κινητό, πήγε στο νοσοκομείο, πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρή και μετά το πήγε στο μαγαζί που σύχναζαν εκεί , για να το πάρει η φίλη της. Ένα παιδί 23 χρονών το οποίο δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για τίποτα και τον χαρακτηρίζει η εισαγγελέας ως επικίνδυνο και τον φέρει με μια βαριά κατηγορία που οδηγεί σε ισόβια κάθειρξη, θα τα πούμε».
Πάντως ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε σήμερα το πρωί οργισμένος για τους ισχυρισμούς ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς δεν ήταν στη θέση τους όταν διακομίστηκε η 19χρονη Μυρτώ.
Μετά και τη χθεσινή του ανάρτηση με την οποία εξηγούσε όσα έγιναν τα κρίσιμα λεπτά που η 19χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο υπουργός Υγείας ανέφερε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ:
«Διαψεύδω μετά βδελυγμίας τις ψεύτικες κατηγορίες κατά των γιατρών της Κεφαλονιάς ότι δεν ήταν στη βάρδια όταν έφτασε εκεί η 19χρονη Μυρτώ. Δεν δέχομαι τις ύβρεις τις κατηγορίες και τις απειλές κατά των γιατρών. Ήταν ήταν απολύτως στη θέση τους, το κορίτσι έλαβε άμεσα ανάνηψη, βρέθηκε γιατρός και αναισθησιολόγος, τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Δυστυχώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Οι γιατροί ήταν στο καθήκον τους και πρόσφεραν όσα μπορούσε να προσφέρει η ιατρική επιστήμη».
«Μην υβρίζετε το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Το ΕΣΥ ανήκει σε όλο τον λαό και όχι στον Γεωργιάδη, τον Μητσοτάκη ή τη ΝΔ. Δεν μπορεί για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους να στοχοποιούμε το ΕΣΥ» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.
Όπως είπε, επίσης, «καταθέτω μήνυση σε λογαριασμό στο TikTok που λέει ότι εγώ και οι γιατροί "σκοτώσαμε το κορίτσι". Δεν γίνεται αυτό ανεκτό στην Ελλάδα. Εγώ είμαι πολιτικός, οι γιατροί δεν χρωστάνε τίποτα σε αυτό».
Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τη 19χρονη μέσω βιντεοκλήσης περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της κρίσιμης ημέρας, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ίδιος.
Κατά την κατάθεσή του, ανέφερε ότι γνώρισε τη Μυρτώ μέσω του 23χρονου φίλου της (ο οποίος συγκαταλέγεται στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση) καθώς εκείνος τον πρόσθεσε σε ομαδική συνομιλία, στην οποία συμμετείχε και η 19χρονη, εννέα ημέρες πριν από το μοιραίο περιστατικό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να κατέθεσε: «Στις 13/04 και περίπου στις 23:38 δέχθηκα βιντεοκλήση διάρκειας περίπου τριών λεπτών. Κατά τη διάρκεια της κλήσης μου ανέφερε ότι βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, είχε φύγει από το σπίτι της και σκόπευε να διανυκτερεύσει σε παγκάκι, καθώς δεν είχε χρήματα μαζί της. Της πρότεινα να επιστρέψει στο σπίτι της ή να μεταβεί σε φιλικό πρόσωπο, ωστόσο μου απάντησε ότι δεν είχε κανέναν.
Εγώ πρότεινα να της στείλω χρήματα ώστε να μπορέσει να διανυκτερεύσει σε κατάλυμα και να είναι ασφαλής. Εκείνη μου υπέδειξε να της αποστείλω το ποσό μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς, κάτι που έκανα άμεσα, αποστέλλοντας 220 ευρώ.
Η τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της πραγματοποιήθηκε στις 04:02 τα ξημερώματα μέσω βιντεοκλήσης διάρκειας περίπου δύο λεπτών. Κατά τη διάρκεια της κλήσης διαπίστωσα ότι βρισκόταν ξαπλωμένη σε δωμάτιο και έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη επικοινωνία. Η κλήση διακόπηκε απότομα, καθώς φάνηκε να εισέρχεται κάποιο άτομο στον χώρο».
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε ότι λίγο μετά τις 05:00 το πρωί δέχθηκε κλήση από τον 23χρονο που βρισκόταν με την 19χρονη και του είπε ότι η Μυρτώ βρισκόταν στο νοσοκομείο. Μάλιστα όπως είπε τον ρώτησε τι να κάνει με το κινητό της που βρισκόταν στην κατοχή του.
Όπως φέρεται να κατέθεσε του πρότεινε να το παραδώσει στην ίδια, ωστόσο όταν τον ενημέρωσε ότι ανησυχούσε καθώς έξω από το νοσοκομείο βρισκόταν και η Αστυνομία του είπε να κρατήσει το τηλέφωνο και να το παραδώσει την επόμενη ημέρα.
«Σε επόμενη επικοινωνία με ενημέρωσε ότι άφησε το κινητό σε καφετέρια και ειδοποίησε φίλη της γυναίκας να το παραλάβει. Την ίδια ημέρα, το μεσημέρι, επικοινώνησα εκ νέου για να μάθω αν υπήρχε κάποιο νεότερο και ενημερώθηκα ότι η γυναίκα είχε πεθάνει», φέρεται να υποστήριξε.
Δικηγόρος 22χρονου: Δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικόΟ δικηγόρος του 22χρονου, Νίκος Αλετράς σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό υποστηρίζοντας πως «χρονικά εμφανίζεται 3 ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα».
Δικηγόρος 23χρονου: Πού ήταν οι γιατροί;Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του 23χρονου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήρια Κεφαλονιάς ανέφερε ότι η άτυχη Μυρτώ έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο και σημείωσε πως «οι γιατροί που ήταν; δεν υπήρχε κανένας».
Διαψεύδει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν πεθάνει η Μυρτώ - Η κατάθεση του 66χρονουΤην ίδια ώρα, όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, νέα δεδομένα προστίθενται σταδιακά στο παζλ της υπόθεσης θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν κάθε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών.
