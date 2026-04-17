«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»: Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε σήμερα Παρασκευή (17/4) η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά , η οποία εγκαταλείφθηκε αβοήθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι μετά από χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτισαν στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου και στη συνέχεια μετέβησαν στο νεκροταφείο για την τελετή της ταφής.«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», «σε αγαπάμε Μυρτώ» γράφουν κάποια από τα στεφάνια από συγγενείς και φίλους.«Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου» είχε δηλώσει συντετριμμένη νωρίτερα η μητέρα της 19χρονης μιλώντας στον ANT1.«Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατήρι... Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδία μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε...» πρόσθεσε.



Απολογούνται οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτώς Ο 26χρονος αρσιβαρίστας παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ότι ήταν εκείνος που αγόρασε δύο φορές ναρκωτικά για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η Μυρτώ. «Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση» υποστήριξε στην απολογία του, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.



Παράλληλα, τόνισε ότι η δεύτερη φορά που έκαναν χρήση τοποθετείται χρονικά περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να μην δείχνει καλά στην υγεία της.



Όσον αφορά, τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκαν τα ναρκωτικά, σημείωσε στην κατάθεσή του, πως συνέβαλαν όλοι και δεν τα πλήρωσε μόνος του, ενώ εκείνος έκανε την επαφή με τον άνθρωπο από τον οποίο προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες.