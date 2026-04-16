Μυτιλήνη: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων για τα μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού
Δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα είναι κλειστά σήμερα μετά από σχετικές απεργιακές αποφάσεις των τοπικών φορέων

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων στη Λέσβο σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, με τους διαμαρτυρόμενους για τις επιπτώσεις στην οικονομία του νησιού από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού να έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης.

Οι κτηνοτρόφοι αποτρέπουν την αποβίβαση από τα πλοία φορτηγών αυτοκινήτων, πολλά από τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, κυρίως τρόφιμα.

Επιτρέπουν, όμως, την αποβίβαση και την επιβίβαση επιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων, όπως έγινε σήμερα κατά την άφιξη και αναχώρηση του πλοίου της λεγόμενης «άγονης γραμμής» του ανατολικού Αιγαίου, «Blue Star Patmos», και αναμένεται να επαναληφθεί στις 10:00 κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, «Νήσος Σάμος».



Σήμερα η πόλη της Μυτιλήνης θυμίζει νεκρή πόλη, με δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα να είναι κλειστά μετά από σχετικές απεργιακές αποφάσεις των τοπικών φορέων.

Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει προγραμματιστεί για τις 11:00. Σύμφωνα ανακοίνωση των διαδηλωτών, θα κινηθούν προς το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

