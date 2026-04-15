Συνεχίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης από κτηνοτρόφους, δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών από το Blue Star 1
Δεύτερη ημέρα αποκλεισμού του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που ζητούν να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα για την επιβίωση της κτηνοτροφίας μετά τις απαγορεύσεις για τον αφθώδη πυρετό
Ένταση προκλήθηκε σήμερα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όταν, κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς-Χίος -Μυτιλήνη «Blue Star 1», στις 12 το μεσημέρι, κτηνοτρόφοι που έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του λιμανιού, δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων με εμπορεύματα, κάποια από τα οποία ευπαθή, ενώ επιτράπηκε η αποβίβαση μόνο επιβατών, ΙΧ αυτοκινήτων και αυτοκινήτων με υλικά για τον στρατό και φαρμακευτικά προϊόντα.
Μέσα στο πλοίο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα για Χίο και Πειραιά, παραμένουν εγκλωβισμένα 42 φορτηγά αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο. Άγνωστο παραμένει εάν θα πραγματοποιηθεί το απογευματινό δρομολόγιο, αφού η χερσαία ζώνη του λιμανιού παραμένει κατειλημμένη εν όψει και του προγραμματισμένου για αύριο μεγάλου συλλαλητηρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
