Αναβλήθηκε για τον Μάιο η δίκη των 38 συλληφθέντων από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ
Σε βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού και για απείθεια, κατά περίπτωση, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα
Για τον Μάιο του 2026 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των 38 ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/2), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού και για απείθεια, κατά περίπτωση, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι από την Τέταρτη, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο συγκεντρώθηκαν και σήμερα δεκάδες άτομα για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες, ενώ τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένα, τόσο εκτός όσο και εντός του δικαστηρίου.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωσή της η αστυνομία, «βραδινές ώρες 17-02-2026 ομάδα ατόμων αφίχθηκε σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για εκδήλωση – προβολή ταινίας, όπου παρά την ενημέρωσή τους σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησής τους μετά από συγκεκριμένη ώρα, αρνήθηκαν να φύγουν».
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι:«κατόπιν αιτήματος συνδρομής προκειμένου να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία, αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατάλληλου σχεδιασμού, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 38 άτομα, εκ των οποίων τα 36 πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και 2 σε χώρο του ΑΠΘ, ενώ προσήχθησαν 10 ακόμη άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή στην υπόθεση και αποχώρησαν».
